Schweiz

International

Einwohner in Hauptstadt: So viele Menschen leben in den Kapitalen der Welt



bild: Shutterstock

Die Welt in Karten

In diesen Ländern sind die Hauptstädte noch unbedeutender als in der Schweiz

In der Schweiz leben nur rund 133'000 Menschen in der Bundesstadt Bern. Bei gut 8,5 Millionen Landeseinwohnern ist dies nur 1,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Weltweit gibt es nur 13 Länder, in denen noch ein kleinerer Teil in der Hauptstadt wohnt.

Okay, der Titel mit «unbedeutend» war etwas frech. Ich entschuldige mich bei allen Bernern (und ich weiss, Bern ist Bundes- und nicht Hauptstadt). In Bezug auf den Anteil der Landesbevölkerung, der in der Hauptstadt lebt, stimmt «unbedeutend» aber. Schlimm ist das natürlich nicht, einfach noch spannend.

Darum haben wir die Frage hier für jedes Land der Welt beantwortet. Die meisten Länder weisen einen Anteil an Hauptstadtbewohnern von 5 bis 15 Prozent aus:

Die Schweiz kommt hierbei auf Rang 14. In Europa kommt nur Malta mit 1,19 Prozent der Bevölkerung in Valletta auf einen noch kleineren Einwohneranteil in der Hauptstadt.

Das sind alle Länder, in welchen sich die Bevölkerung noch weniger auf die Hauptstadt konzentriert, als in der Schweiz:

USA: Washington, 0,21% Burundi: Gitega, 0,38% Pakistan: Islamabad 0,48% Palästina: Ramallah, 0,59% Guam (Aussengebiet der USA): Hagatña, 0,63% Elfenbeinküste: Yamoussoukro, 0,85% Malta: Valletta, 1,19% Südafrika: Pretoria, 128% Gambia: Banjul, 1,38% Nigeria: Abuja, 1,38% Brasilien: Brasilia, 1,42% Palau: Melekeok, 1,51% China: Peking, 1,55% Schweiz: Bern, 1,57%

Daten und Quellen Die Angaben zu den Landesbevölkerungen stammen von der World Bank 2018. Bei den Hauptstädten sind es Daten von statistischen Ämtern, der World Bank, der UNO und Wikipedia.



Die Daten der Hauptstädte sind jeweils die aktuellsten, welche erhältlich sind. Bei den Hauptstädten wurden normalerweise Zahlen des «Kerngebietes» genommen, ohne Agglomeration oder Metropolregion.

In diesen Ländern – Stadtstaaten ausgenommen – lebt der grösste Anteil der Landesbevölkerung in der Hauptstadt:

Curaçao: Willemstad, 78,20% Bahamas: Nassau, 69,00% Tuvalu: Funafuti, 53,46% Djibouti: Djibouti Stadt, 49,57% Kiribati: Tarawa, 48,67% Marshallinseln: Dalap-Uliga-Darrit, 47,59% Mongolei: Ulaanbaatar, 45,80% Suriname: Paramaribo, 41,83% Jordanien: Ammann, 40,26% Uruguay: Montevideo, 40,04%

Abonniere unseren Newsletter