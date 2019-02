Schweiz

Streik am EuroAirport in Basel – Flugverkehr eingeschränkt



Aufgrund eines unerwarteten Streik von Fluglotsen am EuroAirport in Basel ist es am Dienstagabend zu starken Beeinträchtigungen des Flugverkehrs gekommen. 25 ankommende Flüge sowie 12 Abflüge mussten annulliert werden.

Insgesamt waren laut einer Medieninformation des Flughafens von der Nacht auf Mittwoch rund 3700 Passagiere betroffen. Am Mittwoch solle der Flugverkehr ab 8.00 Uhr wieder normal verlaufen. Zwischen 5.00 Uhr und 8.00 Uhr werde der Flugverkehr allerdings weiterhin eingeschränkt bleiben, hiess es weiter im Communiqué.

Im Laufe des gesamten Mittwochs sei weiterhin mit Verspätungen zu rechnen.

Update folgt. (vom/sda)

