Festnahme an Schweizer Grenze: Mann soll Laden-Security in Italien erstochen haben

Der mutmassliche Täter wurde am Samstag von der Schweizer Polizei nach einer Überprüfung seiner Identität an die italienische Polizei übergeben. (sda/ansa)

Ein 28-jähriger Togolese ist am Samstagmorgen an der italienisch-schweizerischen Grenze festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, am Freitag den Sicherheitschef eines Supermarktes im Zentrum von Bergamo I erstochen zu haben.

Schlepper landete nach Verfolgungsjagd im Vierwaldstättersee: Das war sein Plan

Ein Franzose wollte vierzehn Syrer von Kroatien nach München schleusen. Nach einer wilden Verfolgungsjagd endete der Versuch in Flüelen im Kanton Uri - im eiskalten Vierwaldstättersee.

Die Geschichte beginnt in Annemasse, einer kleinen Stadt in Frankreich, nur 10 Kilometer von Genf entfernt. Dort mietet ein Franzose mit maghrebinischen Wurzeln Anfang Dezember 2023 einen Lieferwagen, einen Fiat Ducato. Am 8. Dezember steuert er das Fahrzeug in die kroatische Ortschaft Lipovac. In der Nähe liegt ein Rastplatz. Dort lädt er am 14. Dezember morgens kurz nach 6 Uhr vierzehn Syrer auf. Sicherheitsgurte? Fehlanzeige.