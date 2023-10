Mehrere hundert Menschen solidarisieren sich in Bern mit Palästina

Verschiedene Rednerinnen und Redner verurteilten die Gewalt Israels am palästinensischen Volk. Gegen 16 Uhr Uhr begann sich die Kundgebung langsam aufzulösen. (sda)

Pro-palästinensische Demonstranten protestieren gegen die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen, in Bern am 14. Oktober 2023.

Pro-palästinensische Demonstranten protestieren gegen die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen, in Bern am 14. Oktober 2023.

Tausende bei pro-palästinensischen Demos in arabischen Ländern

Geschätzte 400 bis 500 Personen hatten sich der Platzkundgebung angeschlossen, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schätzte. Viele der Teilnehmenden schwenkten Palästina-Flaggen, hoben Transparente in die Höhe und skandierten Slogans wie «viva, via Palästina», aber auch «Israel Terrorist».

Mehrere hundert Personen haben am Samstagnachmittag auf der Schützenmatt in Bern ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk im Rahmen einer Kundgebung gezeigt. Die Veranstaltung war im Vorfeld bewilligt worden.

Demonstration für Palästina: Am Samstag in Bern.

Demonstration für Palästina: Am Samstag in Bern.

