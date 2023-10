Demonstration für Palästina: Am Samstag in Bern. Bild: keystone

Tausende Demonstranten solidarisieren sich in Genf und Bern mit Palästina

Am Samstag fanden in Genf und in Bern Demonstrationen zur Unterstützung des palästinensischen Volkes statt.

Mehr «Schweiz»

Mehrere hundert Personen haben am Samstagnachmittag auf der Schützenmatt in Bern ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk im Rahmen einer Kundgebung gezeigt. Die Veranstaltung war im Vorfeld bewilligt worden.

Geschätzte 400 bis 500 Personen hatten sich der Platzkundgebung angeschlossen, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schätzte. Viele der Teilnehmenden schwenkten Palästina-Flaggen, hoben Transparente in die Höhe und skandierten Slogans wie «viva, via Palästina», aber auch «Israel Terrorist».

Zur Kundgebung aufgerufen hatte die Palästina Gruppe Bern. Sie forderte auf einem Flyer ein Ende der Gewalt, den Schutz der Menschenrechte und humanitäre Hilfe für Gaza.

«Keine dummen Aktionen»



Die Kundgebung war bewilligt worden. Der Stadtberner Sicherheitsdirektor sah keine Hinweise auf einen radikalen Hintergrund der Organisatoren, wie die Berner Tamedia-Blätter berichteten.

Die Berner Kantonspolizei war vor Ort präsent, hielt sich aber zurück. Die Demonstranten verhielten sich friedlich. «Wir werden friedlich demonstrieren, dafür setze ich mich ein» zitierten die Berner Tamedia-Blätter die 19-jährige Organisatorin der Kundgebung, Rima Faragalla. Diese rief zum Beginn der Kundgebungs die Anwesenden auf, keine «dummen Aktionen» zu machen.

Verschiedene Rednerinnen und Redner verurteilten die Gewalt Israels am palästinensischen Volk. Gegen 16 Uhr Uhr begann sich die Kundgebung langsam aufzulösen.



Pro-palästinensische Demonstranten protestieren gegen die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen, in Bern am 14. Oktober 2023. Bild: keystone

Mehrere Tausend in Genf

In anderen Städten wie Basel und Zürich waren in den vergangenen Tagen Pro-Palästina-Demonstrationen nicht bewilligt worden. In Genf jedoch nahmen am Samstag an einer Demonstration zur Unterstützung des palästinensischen Volkes mehrere tausend Menschen teil.

Frauen, Kinder und Männer aller Altersgruppen marschierten unter starker Polizeibegleitung durch die Strassen der Rhonestadt. Viele Demonstranten hatten ihre Schultern mit der palästinensischen Flagge bedeckt. Ihre Farben wehten über dem lauten Demonstrationszug.

Unterstützung für das palästinensische Volk: Tausende demonstrierten am Samstag in Genf. Bild: KEYSTONE

Die Demonstranten prangerten die Apartheidpolitik der israelischen Regierung, die Straflosigkeit des jüdischen Staates und die Blockade der Bevölkerung im Gazastreifen an. Die Organisatoren der Demonstration betonten den antirassistischen Charakter ihrer dekolonialistischen und antiimperialistischen Bewegung. Es handelte sich um die zweite Demonstration zur Unterstützung der Palästinenser in Genf seit dem vergangenen Samstag. (sda/kma)