sonnig21°
DE | FR
burger
Schweiz
Justiz

Angreifer gibt vor Gericht brutale Attacke im Kanton Zürich zu

Er stach Dutzende Male auf Opfer ein: 23-Jähriger gibt vor Gericht brutale Attacke zu

Ein 23-Jähriger steht heute Montag wegen versuchter Tötung vor dem Bezirksgericht Andelfingen ZH. Der Mann stach dutzende Male auf einen ihm Unbekannten ein.
18.08.2025, 05:0518.08.2025, 11:20
Mehr «Schweiz»

Ein junger Mann hat am Bezirksgericht Andelfingen ZH eine brutale Messerattacke zugegeben. Er könne sich nicht genau daran erinnern, habe «den Scheiss anscheinend» aber getan.

Die Tat beging der Beschuldigte wohl in einem psychotischen Zustand. Vor Gericht sagte er am Montag, dass er in einen falschen Bus eingestiegen sei und zufällig im Norden des Kantons Zürich gelandet sei. Draussen traf er auf den Geschädigten. Diesen habe er nach dem Weg gefragt. «Danach sagte eine Stimme meinen Namen und Blackout». Damit ende seine Erinnerung. Die Tatwaffen, ein Messer und einen Gertel habe er zuvor zur Selbstverteidigung gekauft.

In der Anklageschrift heisst es, dass nachdem der 23-Jährige das spätere Opfer nach dem Weg nach Schaffhausen gefragt hatte, habe er mit einem Messer und einem Gertel auf dieses eingestochen. Dabei erlitt das Opfer lebensgefährliche Verletzungen und musste notoperiert werden.

Die Anklageschrift führt zahlreiche Verletzungen auf, unter anderem am Hals des Opfers. Auch die Stiche gegen den Oberkörper hätten den Tod des Mannes verursachen können, heisst es in der Anklageschrift.

Das Bezirksgericht Andelfingen, fotografiert am Dienstag, 15. Oktober 2024 in Andelfingen. (KEYSTONE/Til Buergy)
Der Fall wird vor dem Bezirksgericht Andelfingen ZH verhandelt.Bild: keystone

Zwar lautet die Anklage auf versuchte Tötung. Weil der psychisch kranke Mann aber als schuldunfähig gilt, beantragt die Staatsanwaltschaft eine stationäre Massnahme. Er müsste somit für höchstens fünf Jahre in eine geschlossene psychiatrische Klinik gehen und sich therapieren lassen. Die Massnahme kann aber nach fünf Jahren verlängert werden, wenn keine Fortschritte verzeichnet werden.

Für Schlagzeilen sorgte der brutale Angriff auch, weil der Beschuldigte kurz zuvor noch in einer Psychiatrischen Klinik im Kanton Bern war. Laut Medienberichten habe das Klinikpersonal den Mann auf das Gelände hinausgeschickt, weil er sich aggressiv verhalten hatte. Er sollte sich dort «abreagieren».

Doch statt in die Klinik zurückzukehren, sei der 23-Jährige bis in den Norden des Kantons Zürich gefahren, wo er am Morgen des 24. März 2023 auf das Opfer traf. Wieso er die Reise machte, ist unklar. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
42 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Paedu87
18.08.2025 06:09registriert Juni 2017
Ja komm, überlassen wir doch jenen, die es beim letzten Mal schon falsch eingeschätzt haben...
649
Melden
Zum Kommentar
avatar
Raki
18.08.2025 06:38registriert Januar 2024
Au ja, gute Idee, machen wir doch exakt das Gleiche nichmal was schon vorher nicht funktioniert hat und hoffen auf bessere Ergebnisse. In 5 Jahren oder spätestens 10 Jahren liest man dann wohl wieder eine ähnliche Schlagzeile und wieder sind alle bestürzt, keine verantwortlich und Schuld ist "die Gesellachaft"... langsam wird es fad. Einfach nicht erstaunt sein, wenn da die Law&Order-Parteien mit ihren einfachen Parolen und "Lösungen" Zulauf haben. Aber hey, machen wir es doch den Rechten und Gewalttätern einfach; beide lachen sich ins Fäustchen.
5216
Melden
Zum Kommentar
avatar
Amarillo
18.08.2025 07:00registriert Mai 2020
Super, nächstens schickt das Gefängnis die Insassen „vor die Türe“ bei schlechtem Betragen. Aber ist eigentlich egal, ob ein gefährlicher Patient infolge Dämlichkeit der Pfleger aus der geschlossenen Klinik abhaut, oder ob er offiziell versehentlich entlassen wird, weil man nicht gemerkt hat, dass die Therapie doch nicht so gut angeschlagen hat, wie die „Experten“ gemeint haben. Ups… ist halt keine exakte Wissenschaft, kann man nichts machen…
408
Melden
Zum Kommentar
42
Meistgelesen
1
Junge Fussballerin wird im grössten Moment ihrer Karriere auf Social Media fertig gemacht
2
Trump und Selenskyj treffen sich zu Zweiergespräch +++ Trump setzt Kiew unter Druck
3
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
4
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
5
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
Meistkommentiert
1
Saudis locken Nati-Profi +++ Okafor vor Wechsel nach England
2
Immer mehr Staats- und Regierungschefs reisen am Montag mit Selenskyj nach Washington
3
Freikirchen warnen vor Pornosucht in ihren Gemeinden – und treffen jetzt Massnahmen
4
Was Donald Trump mit dem Scheitern von Daniel Humms veganer Küche zu tun hat
5
Trump legt Selenskyj Krim- und Nato-Verzicht nahe – die wichtigsten Punkte vor dem Treffen
Meistgeteilt
1
USA: Keine Visa mehr für Bürger aus Gazastreifen ++ Israel greift Huthi-Ziele im Jemen an
2
SVP-Regierungsrat warnt vor Verschärfung für Ukraine-Geflüchtete
3
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
4
Trump will Raumfahrt-Vorschriften lockern + Brasilien stellt Milliarden gegen Zölle bereit
5
Wie viel Religion ist an der Grundschule erlaubt?
Dieser Schweizer bleibt wegen Trump auf 17 Tonnen Käse sitzen
Florian Spielhofer führt in Saint-Imier im Berner Jura eine Käserei. Der Produzent und Affineur der Marke Tête de Moine sitzt auf fast 20 Tonnen des berühmten Käses – eigentlich für den Export in die USA bestimmt, jetzt aber vorerst blockiert.
Aus der kleinen Käserei, die Vater Joseph Spielhofer 1982 in Cormoret gegründet hat, ist ein Unternehmen mit rund 100 Mitarbeitenden geworden – verteilt auf zwei Standorte, in Sonvilier und in Saint-Imier, im gleichnamigen Tal, mitten im Berner Jura. Hier, am Nordhang des Chasseral, gehen Uhrenmanufakturen und Kühe seit jeher gut zusammen. Doch seit dem 7. August und den von Donald Trump verhängten 39 Prozent Einfuhrzöllen auf Schweizer Exporte in die USA ist die Postkartenidylle bedroht.
Zur Story