Swisscom-Ausbau des Glasfasernetzes gerichtlich gestoppt

Deutscher muss 18 Jahre ins Gefängnis nach Mord in Tessiner Hotelzimmer

Ein 32-jähriger Deutscher ist vom Tessiner Strafgericht wegen Mordes an seiner Freundin 2019 in einem Hotel in Muralto zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Die damals 22-jährige britische Millionenerbin war im Bad des Hotelzimmers erdrosselt aufgefunden worden.

Vor dem Urteil am Freitag hatte die Anklage dem Mann in einem Indizienprozess Mord respektive vorsätzliche Tötung aus Habgier vorgeworfen. Überdies wurde er der Veruntreuung beschuldigt, und er soll widerrechtlich Leistungen einer …