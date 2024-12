Züge halten am Bahnhof Zürich Wipkingen nach Umbau wieder

Am Bahnhof Zürich Wipkingen halten ab Sonntag wieder Züge. Zudem brausen auch wieder Fernverkehrszüge vorbei. Die SBB haben die Umbauarbeiten am Bahnhof und die Sanierung des Wipkinger Viadukts abgeschlossen, wie sie am Freitag mitteilten.

Der Bahnhof in Wipkingen. Bild: www.imago-images.de

Die Strecke zwischen Zürich Hauptbahnhof und Zürich Wipkingen war wegen den Bauarbeiten vom 10. Dezember 2023 bis 14. Dezember 2024 gesperrt. Wie geplant kann sie nun auf den Fahrplanwechsel wieder in Betrieb genommen werden.

Ab Sonntag wird damit die S24 wieder durchgehend von Zug über Zürich HB und Flughafen nach Weinfelden/Thayngen verkehren, wie die SBB schreiben. Zudem wird auch der IC5 in den Hauptverkehrszeiten wieder durchgehende Verbindungen zwischen Lausanne und St. Gallen anbieten. Auch von Luzern in Richtung Flughafen, Sargans und Konstanz werden grösstenteils wieder direkte Verbindungen wie vor der Sperre möglich.

Bahnhof barrierefrei umgestaltet

Der 1932 eröffnete Bahnhof Zürich Wipkingen wurde in den vergangenen Monaten umgebaut. Er erfüllt nun die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes. Reisende erreichen Perrons und Züge stufenfrei. Zwei neue Treppen und Liftanlagen verkürzen gemäss SBB zudem die Umsteigewege von der Bushaltestelle auf der Nordbrücke zu den Perrons.

Gleichzeitig wurden auch das denkmalgeschützte Wipkinger Bahnviadukt umfassend saniert und einige Abschnitte des Wipkingertunnels ausgebessert. Die 1856 eröffnete Wipkingerlinie gehört zu den ältesten Bahnstrecken der Schweiz.

Den Grossteil dieser Arbeiten führten die SBB während der einjährigen Streckensperrung aus. Durch die Totalsperre des Viadukts hätten zwei bis drei Jahre Bauzeit und rund 20 Millionen Franken eingespart werden könnten, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Wiedereröffnung der Strecke und des umgebauten Bahnhofs wird am Samstag unter anderem mit einer Zugtaufe gefeiert. Ab Sonntag steht der Bahnhof Wipkingen nach einem Jahr Pause wieder im Fahrplan. (dab/sda)