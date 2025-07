Kunstturntrainer steht in Winterthur wegen Missbrauchs vor Gericht

Zudem soll dem Trainer ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen auferlegt werden. Er habe gewusst, dass sie mit 15 noch im Schutzalter gewesen sei, so die Anklage. Dennoch habe er die Handlungen mit beziehungsweise an ihr vollzogen. (nib/sda)

Trump zieht über Putin her – und erwägt neue Waffenlieferungen an die Ukraine

Diese 2 Sommerferien-Ziele sind bei Schweizern absolut top

Die Sommerferien stehen an und das Reisefieber steigt bei Herr und Frau Schweizer. Aber wo soll es hin gehen? Wirklich wieder einfach an den Meeresstrand im Süden? Oder jetzt doch mal in den Norden? Und wer reist überhaupt noch in die USA? Das sind die Trends in diesem Sommer.

Bevor wir zu den Ferienzielen kommen, schauen wir, was am Flughafen Zürich erwartet wird. Flugscham scheint längst kein Thema mehr zu sein. Die Flugbewegungen liegen zwar noch leicht unter der Vor-Corona-Zeit, in Sachen Passagiere haben wir aber das Niveau der Rekordjahre vor der Pandemie wieder erreicht.