Winterthurer Bezirksgericht verurteilt Geräteturn-Trainer

Damit folgte das Bezirksgericht nur zu einem kleinen Teil den Anträgen der Staatsanwaltschaft, die eine bedingte Freiheitsstrafe forderte. Auch ein Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen erhält der Schweizer nicht. Er kann also weiterhin Trainings geben.

Das Bezirksgericht Winterthur hat einen 53-jährigen Geräteturn-Trainer am Mittwoch zu einer bedingten Geldstrafe von 280 Tagessätzen zu 120 Franken verurteilt. Er wurde wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind schuldig gesprochen. Für ihn war es eine «Liebesbeziehung».

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Heissester Juni seit Messbeginn in Westeuropa – deutlich mehr Tote

Trump zieht über Putin her – und erwägt neue Waffenlieferungen an die Ukraine

Weil Montag hart genug ist: 14 Wins für mehr Freude an der Welt

Orange Welle rollt durch Zürich +++ Vallotto nimmt dich mit in das ausverkaufte Wankdorf

«Ohne Geschlechtsangleichung wäre ich heute wohl nicht mehr am Leben»

Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) will operative Geschlechtsangleichungen für Minderjährige auf nationaler Ebene verbieten. Ein trans Mann erzählt, was das für ihn bedeutet hätte.

Herr Bartholomä, wann wurde Ihnen klar, dass Sie trans sind?

Benjamin Bartholomä: Ich wusste mit zwölf Jahren, dass ich trans bin. Mein Outing hatte ich dann mit 17. Kurz davor googelte ich oft: «Wie weiss ich, dass ich trans bin?» Dabei habe ich mich an Geschichten anderer trans Menschen orientiert. Irgendwann bin ich an den Punkt gelangt, an dem ich akzeptiert habe: Wenn ich mich immer frage, ob ich trans bin, und als Mann wahrgenommen werden möchte, dann bin ich es wahrscheinlich auch.