Alertswiss-Alarm um 3 Uhr morgens: Brand in Geschäftsgebäude im Zürcher Kreis 11

Rauch in Zürich – an der Europaallee brennt es

Die Löscharbeiten dauerten am Sonntagmorgen noch an. Die Brandursache sei derzeit noch unklar und werde von der Kantons- und Stadtpolizei abgeklärt, schrieb SRZ. (hkl/sda)

Die Arbeiten seien kräftezehrend und personalintensiv gewesen, hiess es weiter. Am Sonntagmorgen verschafften sich die Einsatzkräfte mithilfe eines Krans Zugang zu den Brandnestern im Innern des Gebäudes.

Der Feuerwehrnotruf ging gegen 2 Uhr bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich (SRZ) ein. Wegen der grossen Hitze und der starken Rauchentwicklung waren Löscharbeiten aus dem Innern des Gebäudes zunächst nicht möglich, schrieb SRZ am Sonntag in einer Medienmitteilung. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass die Flammen sich weiter ausbreiteten und auf das benachbarte Gebäude übergriffen.

Kurz nach 3 Uhr morgens hatte der Kanton Zürich wegen des Brandes eine Warnung für das Gebiet Zürich Nord herausgegeben. Betroffen sei die Friesstrasse gewesen. Jedoch löste die Warn-App Alertswiss einen Alarm der höchsten Stufe aus – und das in der gesamten Schweiz , wie « Blue News » schreibt. Der Alarmton wird bei dieser Stufe auch im «Nicht stören»-Modus oder bei stummgeschalteten Geräten abgespielt.

Zum Zeitpunkt des Brandes hätten sich keine Personen im Gebäude befunden, sagte Mediensprecher Severin Lutz weiter. Die hospitalisierte Person habe sich in der Nähe des Brandortes aufgehalten. Die angrenzenden Nachbargebäude wurden sicherheitshalber evakuiert.

In der Nacht auf Sonntag ist im Zürcher Kreis 11 ein Brand in einem Geschäftsgebäude ausgebrochen. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht, wie Schutz und Rettung Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

