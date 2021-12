Schwere Vorwürfe an die Zuger Firma Mitto AG. Bild: KEYSTONE

Schweizer Firma soll in Spionage-Skandal verwickelt sein – Bund eröffnet Vorabklärung

Die Vorwürfe gegen die Mitto AG mit Sitz in Zug haben es in sich: Der Mitgründer soll gemäss dem «Bureau of Investigative Journalism» in eine Spionage-Affäre involviert sein.

Die Zuger Firma Mitto AG verdient ihr Geld mit ihrem Zwei-Faktor-Authentifizierungsdienst. Mithilfe der Software werden beispielsweise Sicherheitscodes per SMS verschickt. Zahlreiche Technologie-Unternehmen wie Google, Twitter, Whatsapp und Linkedin sollen zu deren Kunden gehören, wie ehemalige Mitarbeitende dem US-amerikanischen Newsportal «Bloomberg» verraten hätten.

Recherchen des Londoner «Bureau of Investigative Journalism» haben nun ergeben, dass der Mitbegründer der Mitto AG dies ausnutzen wollte: Als Nebenverdienst soll er Überwachungsfirmen den Zugang zum firmeneigenen Netzwerk verkauft haben. Diese Unternehmen wiederum hätten auch staatliche Behörden als Kunden gehabt. Mit dem Zugang zum weltweiten Netzwerk der Mitto AG konnten diese Standorte und Anrufprotokolle überwachen.

Laut ehemaligen Mitarbeitenden der Zuger Firma haben unter anderem ein nationales Spionage-Unternehmen aus dem Mittleren Osten sowie ein Unternehmen aus Zypern einen Mitto-Zugang erhalten.

Bund eröffnet Vorabklärung

Nun reagieren die Schweizer Behörden: Am Dienstag gab der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) in einer Medienmitteilung bekannt, dass eine Vorabklärung eröffnet werde.

Darin heisst es: «Der Mitarbeiter (der Mitto AG, Anm. d. Red.) soll dabei den von den Mobilfunk-Betreibern gewährten Zugang auf ihre Netze zur Gewinnung von Informationen missbraucht haben. Gemäss dem Bericht soll er insbesondere den Signalling System (SS7)-Zugang genutzt haben, um Dritten gegen Entgelt unerlaubte Überwachungen von Personen zu ermöglichen.»

Weiter heisst es: «In einem ersten Schritt wird EDÖB die Mitto AG zur Stellungnahme auffordern und auch die Mobilfunkbetreiber der Schweiz kontaktieren.»

Bei der Swisscom hiess es dazu am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, die Swisscom erteile keine Auskünfte zu Geschäftsbeziehungen zu Schwachstellen des SS7-Standard (Mobilfunk-Protokoll) und möglichen Angriffen, wie diese in Medien kolportiert würden. Schwachstellen von SS7 seien in der Branche seit vielen Jahren und weltweit bekannt.

Swisscom habe eine Vielzahl von Sicherheitsvorkehrungen getroffen. «Wir überwachen den Verkehr und sperren aktiv bei Anzeichen von Missbrauch», so der Swisscom-Sprecher.

Bei der Bundesanwaltschaft (BA) hiess es auf Anfrage von Keystone-SDA, man habe die Medienberichterstattung zur Kenntnis genommen, kommentiere diese jedoch gemäss stehender Praxis nicht.

Gegenüber «Bloomberg» dementierte die Mitto AG, dass die Firma ein Spionagegeschäft betreibe, wolle aber eine interne Untersuchung starten.

(jaw/sda)