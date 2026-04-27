Heiss und trocken oder mild und nass? Die Innerschweizer Wetterpropheten haben ihre Sommerprognosen gefasst. Bild: Keystone

So wird der Sommer – sagen zumindest die Muotathaler Wetterschmöcker

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Die sommerlichen Temperaturen geniessen wir bereits, doch wie schaut das in ein, zwei oder gar drei Monaten aus? Wissenschaftliche Wettermodelle können für Zeitpunkte so weit in der Zukunft keine Aussagen treffen, deshalb behelfen sich die Muotathaler Wetterschmöcker mit Alternativmethoden.

Die Wetterpropheten in neuer Zusammenstellung im Jahr 2025. Bild: wetterpropheten.ch

Zweimal im Jahr treten die Innerschwyzer Meteorologen zusammen und geben Prognosen für die kommenden zwei Jahreszeiten ab. Am Freitag veröffentlichten sie ihre Vorhersagen für den Sommer und den Herbst. So fallen sie aus:

Video: ch media/Video Unit Publishing / Roman Loeffel

Das sagen die Klimamodelle

Wie eingangs erwähnt, gibt es keine verlässlichen Wetterprognosen für den Sommer. MeteoSchweiz veröffentlicht lediglich eine Vorhersage für eine Temperaturtendenz für die nächsten drei Monate. «Am Beispiel von aktuellen und vergangenen saisonalen Vorhersagen für die Schweiz lässt sich ein Eindruck über Möglichkeiten und Grenzen derartiger Vorhersagen gewinnen», schreibt das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie dazu.

Bild: meteoschweiz

Demnach sind die Chancen für einen eher warmen Sommerbeginn erhöht (roter Balken). Diese Grafik trifft aber lediglich Aussagen zur Durchschnittstemperatur, die mit hoher Wahrscheinlichkeit über 14 Grad zu liegen kommt. (/leo)