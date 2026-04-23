Ein Ausflug an die frische Luft und zum Mittag Grillgemüse oder eine Wurst. Das Wetter lädt an diesem Wochenende dazu ein, rauszugehen. Bild: keystone

Hochdruckgebiet «Uli» bringt bis zu 25 Grad in die Schweiz

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Viel Sonnenschein, kaum Wolken und angenehme Temperaturen um die 20 Grad. Dank dem Hochdruckgebiet «Uli», das von Schottland her das Wetter dominiert, zeigt sich der Frühling in seiner ganzen Pracht. Während der Morgen in der gesamten Schweiz meist noch ziemlich kühl startet, steigen die Temperaturen im Verlauf des Tages rasch an und erreichen aktuell im Norden um die 20 Grad, im Süden bis zu 23 Grad.

Der Himmel ist strahlend blau und auf das Wochenende hin soll sich an dieser erfreulichen Kunde aus den Messstationen und Büros von Meteonews auch nicht viel ändern. Während Freitag und Samstag wie auch die letzten Tage kühl starten, sorgt der strahlende Sonnenschein im Verlauf des Tages erneut für warme, nicht zu schwüle Temperaturen knapp über 20 Grad. Lediglich im Tessin und im Rhonetal wird es frühsommerlich mit bis zu 25 Grad.

Dazu bläst eine leichte Bise, auch kleinere Schleier- und Quellwölkchen vermögen den freundlichen Charakter des Wochenendwetters nicht zu trüben. Die Temperaturen laden also geradezu ein, am Wochenende rauszugehen, etwas Sonne zu tanken (gut eingecremt natürlich) und den Grill anzuwerfen.

Neue Woche startet freundlich

Während in den letzten zwei Wochen stets auf ein sonniges Wochenende die Ernüchterung zum Wochenstart hin folgte, scheint Hoch «Uli» diesen Trend nun zu brechen. Auch am Montag bleibt es freundlich und sonnig.

Der Ausblick auf die nächsten sechs Tage. Bild: screenshot meteonews

Am Dienstag nehmen dann die Wolken zu, im Süden, vereinzelt auch im Norden sowie im Jura und in den Alpen kann es zu vereinzelten Regengüssen und Gewittern kommen. Die Temperaturen sinken aufgrund kühlerer Luft gegen Mitte der Woche hin leicht, während sich die Wolkendecke am Donnerstag wieder auflockern soll. (jul)