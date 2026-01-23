freundlich-1°
Konsum - Detailhandel

Rückruf: Migros ruft 4 Sprossen-Produkte zurück – Salmonellengefahr

Migros Rückruf Sprossen
Diese Migros-Sprossen sind vom Rückruf betroffen.Bild: migros

Salmonellengefahr: Migros ruft diverse Sprossen-Produkte zurück

23.01.2026, 14:5223.01.2026, 15:04

Die Migros ruft am Freitag diverse Sprossen-Produkte zurück. Diese könnten mit Salmonellen belastet sein, schreibt die Detailhändlerin. Ein Gesundheitsrisiko könne nicht ausgeschlossen werden. Vom Rückruf betroffen sind Chargen der Migros-Genossenschaften Basel, Luzern, Ostschweiz, Tessin, Zürich und Migros Online. Konkret geht es um folgende Sprossen-Produkte:

  • Name: Bio-Power-Mix
    Artikelnummer: 270882602200
    Verbrauchen bis: 25.01.2026, 26.01.2026, 27.01.2026, 28.01.2026
    Verkaufspreis: CHF 2.40
  • Name: Bio Mungosprossen 250g
    Artikelnummer: 270888402300
    Verbrauchen bis: 24.01.2026, 25.01.2026, 26.01.2026, 27.01.2026
    Verkaufspreis: CHF 2.20
  • Name: Bio Mungosprossen 100g
    Artikelnummer: 270888102400
    Verbrauchen bis: 24.01.2026, 25.01.2026, 26.01.2026, 27.01.2026
    Verkaufspreis: CHF 1.40
  • Name: Bio Sprossen Mix 100g
    Artikelnummer: 270884002200
    Verbrauchen bis: 24.01.2026, 25.01.2026, 26.01.2026, 27.01.2026
    Verkaufspreis: CHF 2.20

Die Migros rät Kundinnen und Kunden, die betroffenen Produkte vorsorglich nicht zu konsumieren. Bei Salmonellen-Befall besteht das Risiko von Beschwerden wie Fieber, Durchfall oder Bauchschmerzen. Hat man die Produkte bereits verspeist und verspürt Beschwerden, wird empfohlen, sich bei einer Ärztin oder einem Arzt zu melden.

Kundinnen und Kunden, welche die betroffenen Produkte im Supermarkt gekauft haben, können dieses zurückbringen und erhalten den Verkaufspreis zurückerstattet.  Kundinnen und Kunden, die das Produkt bei Migros Online bestellt haben, werden für die Rückerstattung direkt durch den Kundendienst kontaktiert.

Andere Sprossen-Mischungen sowie die Sprossen-Mischung aus den Migros-Genossenschaften Aare, Genf, Neuenburg-Freiburg, Waadt und Wallis sind nicht vom Rückruf betroffen und können weiterhin bedenkenlos konsumiert werden. (dab)

Mehr zur Migros:
