Diese Migros-Sprossen sind vom Rückruf betroffen. Bild: migros

Salmonellengefahr: Migros ruft diverse Sprossen-Produkte zurück

Die Migros ruft am Freitag diverse Sprossen-Produkte zurück. Diese könnten mit Salmonellen belastet sein, schreibt die Detailhändlerin. Ein Gesundheitsrisiko könne nicht ausgeschlossen werden. Vom Rückruf betroffen sind Chargen der Migros-Genossenschaften Basel, Luzern, Ostschweiz, Tessin, Zürich und Migros Online. Konkret geht es um folgende Sprossen-Produkte:

Name: Bio-Power-Mix

Artikelnummer: 270882602200

Verbrauchen bis: 25.01.2026, 26.01.2026, 27.01.2026, 28.01.2026

Verkaufspreis: CHF 2.40

Bio-Power-Mix 270882602200 25.01.2026, 26.01.2026, 27.01.2026, 28.01.2026 CHF 2.40 Name: Bio Mungosprossen 250g

Artikelnummer: 270888402300

Verbrauchen bis: 24.01.2026, 25.01.2026, 26.01.2026, 27.01.2026

Verkaufspreis: CHF 2.20

Bio Mungosprossen 250g 270888402300 24.01.2026, 25.01.2026, 26.01.2026, 27.01.2026 CHF 2.20 Name: Bio Mungosprossen 100g

Artikelnummer: 270888102400

Verbrauchen bis: 24.01.2026, 25.01.2026, 26.01.2026, 27.01.2026

Verkaufspreis: CHF 1.40

Bio Mungosprossen 100g 270888102400 24.01.2026, 25.01.2026, 26.01.2026, 27.01.2026 CHF 1.40 Name: Bio Sprossen Mix 100g

Artikelnummer: 270884002200

Verbrauchen bis: 24.01.2026, 25.01.2026, 26.01.2026, 27.01.2026

Verkaufspreis: CHF 2.20

Die Migros rät Kundinnen und Kunden, die betroffenen Produkte vorsorglich nicht zu konsumieren. Bei Salmonellen-Befall besteht das Risiko von Beschwerden wie Fieber, Durchfall oder Bauchschmerzen. Hat man die Produkte bereits verspeist und verspürt Beschwerden, wird empfohlen, sich bei einer Ärztin oder einem Arzt zu melden.

Kundinnen und Kunden, welche die betroffenen Produkte im Supermarkt gekauft haben, können dieses zurückbringen und erhalten den Verkaufspreis zurückerstattet. Kundinnen und Kunden, die das Produkt bei Migros Online bestellt haben, werden für die Rückerstattung direkt durch den Kundendienst kontaktiert.

Andere Sprossen-Mischungen sowie die Sprossen-Mischung aus den Migros-Genossenschaften Aare, Genf, Neuenburg-Freiburg, Waadt und Wallis sind nicht vom Rückruf betroffen und können weiterhin bedenkenlos konsumiert werden. (dab)