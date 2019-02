Schweiz

Kultur

Die Reaktionen zum Tod von Schauspieler Bruno Ganz



«Einer der Grössten hat die Bühne für immer verlassen» – die Welt trauert um Bruno Ganz

Zahlreich sind die Reaktionen auf den Tod des Schauspielers Bruno Ganz. Bundespräsident Alain Berset erklärte am Samstag, mit Ganz verliere Bühne und Film einen der ganz grossen Schweizer Darsteller.

Berset liess sich wie folgt zitieren:

«Selbst in den boshaften Rollen schimmert bei Bruno Ganz und seinen Charakteren immer Menschlichkeit durch. Das macht sein Wirken und Werk so bedeutsam, weil es differenziert und dadurch verstörend wirkt. Er spielte die Rolle nicht, er lebte sie.»

Bei seinen Begegnungen mit Bruno Ganz habe er einen grossartigen Menschen kennengelernt, der ein intensives Leben führte mit allen Chancen und Risiken. Der Zusammenhalt der Gesellschaft habe ihn beschäftigt.

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) zeigte sich betroffen über den Tod von Bruno Ganz, der in der deutschen Hauptstadt in zahlreichen Rollen zu sehen war.

«Der Tod von Bruno Ganz ist ein grosser Verlust für die deutschsprachige Theater-und Filmwelt.»

Bruno Ganz habe zu den Grossen seines Metiers gehört. Als Mitglied des Ensembles der Schaubühne habe Ganz in Berlin unter den grossen Regisseuren der Zeit gespielt, hiess es in einer Erklärung am Samstag in Berlin.

Müller erinnerte an den Film «Der Himmel über Berlin» und Ganz' Rolle als Adolf Hitler in «Der Untergang», die ihn auch international berühmt gemacht habe. Besonders hervorzuheben sei auch sein politisches Engagement. «Wir werden Bruno Ganz vermissen und sind mit den Gedanken bei seinen Angehörigen und trauern um einen grossen Schauspieler.»

Der Leiter der Berliner Filmfestspiele, Dieter Kosslick, hat an eine «wunderbare Zusammenarbeit» mit Schauspieler Bruno Ganz erinnert. Mit Blick auf blauen Himmel und strahlenden Sonnenschein über Berlin sagte Kosslick am Samstag während der Berlinale:

«Ich habe das Gefühl, dass nichts im Weg sein soll, wenn er auf seinem Weg ist in den 'Himmel über Berlin'.»

Auch im Netz trauern, erinnern sich zahlreiche User an die Werke des Schweizer Schauspielers.

Einer der Größten hat die Bühne für immer verlassen.

R.I.P. Bruno Ganz https://t.co/sC405daLy7 — Thomas Knorra (@ThomasKnorra) 16. Februar 2019

Jetzt bin wirklich gespannt, wem Bruno Ganz den legendären Iffland-Ring zugedacht hat. Bisher war ich mit der Wahl immer zufrieden. Josef Meinrad vermachte ihn Bruno Ganz. Das war seinerzeit eine perfekte Wahl. Wie Josef Meinrad zu dem Ring kam, da ranken sich absurde Anekdoten. — Alan Smithee (@Negation2010) 16. Februar 2019

Bruno Ganz ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Wir verneigen und vor einem grossartigen Schauspieler, der in unseren Herzensleinwänden für immer weiterlebt. ♥️ #BrunoGanz pic.twitter.com/rCTxP1fzz0 — Maximum Cinema (@MaximumCinema) 16. Februar 2019

(ohe/sda)

