Schweizer Hoffnung am ESC 2023: Remo Forrer. Bild: keystone

Eine Ballade für die Schweiz am ESC – «Watergun» von Remo Forrer soll Punkte bringen

Nach Gjon's Tears und Marius Bear nimmt auch Remo Forrer mit einer berührenden Pop-Ballade am Eurovision Song Contest teil. «Watergun» heisst das Lied, mit dem der Ostschweizer seine Heimat vertritt und den Glauben an eine bessere Welt stärken will.

Im Clip dazu geht Remo Forrer durch die Dunkelheit, während er davon singt, wie er und seine Freunde als Kinder Soldaten gespielt und davon geträumt haben, irgendwann Könige zu sein. Doch: «I don't wanna be a soldier soldier», er will gar kein Soldat sein, singt der von Künstlern wie Ed Sheerand und Lewis Capaldi beeinflusste Künstler mit zunehmender Intensität.

Und so tönt der Schweizer Beitrag: Video: YouTube/SRF 3

Und wie er das kindliche Spiel den harten Tatsachen, den tatsächlichen Kriegsgeschehnissen gegenüber stellt, führt ihn sein emotionaler Spaziergang durch rotes Lichtgewitter, einen Steinhagel, ein Funkengewitter und schliesslich hinaus in die freie, erlösende Natur. «What we've become», was aus uns geworden ist, singt er.

Seine Generation müsse mit den Folgen von schlechten Entscheidungen leben, die sie nicht getroffen hat, wird der 21-Jährige in der Medienmitteilung vom Dienstag zitiert. «Dennoch habe ich Hoffnung, dass wir etwas verändern können.» Und genau dafür stehe «Watergun»: Für die Kraft, trotz globaler Krisen und Kriegen die Zuversicht nicht zu verlieren.

ESC-Teilnahme ist Inspiration

Remo Forrer wuchs in Hemberg SG in einer musikalischen Familie auf und gewann 2020 die dritte Staffel von «The Voice of Switzerland». Er spielt Akkordeon und Klavier, setzte seinen Schwerpunkt aber schon früh auf den Gesang. Als aktiver TikToker und Instagrammer hat er sich in den Sozialen Medien eine Fangemeinde aufgebaut, die er regelmässig «mit Schalk, Charme und eindrucksvollen Gesangseinlagen» bedient, wie es weiter heisst.

Mit der Teilnahme am ESC 2023 Anfang Mai im britischen Liverpool geht für das junge Talent ein Traum in Erfüllung. «Ich empfinde es als unglaublich inspirierend, an einem Ort sein zu dürfen, an dem alle Teilnehmenden ebenfalls diese Leidenschaft für die Musik teilen.»

(yam/sda)