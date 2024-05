Gleis zwischen St. Gallen St. Fiden und Goldach länger gesperrt

Bereits in den Stunden zuvor war es wegen des Erdrutschs zu Verspätungen und Zugsausfällen gekommen. Diesen hatte ein Lokführer laut den SBB um 13.00 Uhr gemeldet. In der Folge war vorerst ein Gleis nicht mehr befahrbar, auf dem andern Gleis jedoch konnten zunächst noch Züge verkehren. (hkl/sda)

Grund sei, dass der Hang oberhalb der Gleise weiterhin instabil sei, sagte ein Sprecher der SBB am Sonntagabend der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. In dieser Situation gehe man kein Risiko ein, zumal weitere Regenfälle vorausgesagt würden. Betroffen von der Sperrung sind beide Gleise.

Die Doppelspurstrecke zwischen St. Gallen St. Fiden und Goldach SG bleibt bis am 2. Juni für den Bahnverkehr gesperrt. Dies haben die SBB entschieden, nachdem am Pfingstsonntag ein Erdrutsch das Gleis verschüttet hatte.

EGMR-Klima-Urteil für Grüne Alt-Bundesrichterin «nicht haltbar»

Die Grüne Alt-Bundesrichterin Brigitte Pfiffner hat das Klima-Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) als «juristisch nicht haltbar» bezeichnet.

Das Gericht mache Politik, statt die Menschenrechtskonvention auszulegen, sagte Pfiffner. Im Fall der Klimaseniorinnen gehe das EGMR in der Urteilsbegründung auf die zentralen Fragen kaum ein, sagte Pfiffner in einem am Sonntag publizierten Interview mit der «SonntagsZeitung». Die Zürcherin war während rund zehn Jahren Richterin am Bundesgericht.