Prost! Luzern hat den Weltrekord im Anstossen geknackt. Bild: keystone

Mehr als 1600 Personen stossen in Luzern an und knacken Weltrekord

Mehr als 1600 Besucherinnen und Besucher des Stadtfests in Luzern haben am Samstag einen neuen Weltrekord aufgestellt – indem sie alle miteinander anstiessen. Luzern holte damit den Rekord von Bangkok in die Schweiz.

Insgesamt fanden sich am Mittag 1616 Anstosslustige zu der Aktion ein, wie die Brauerei Eichhof mitteilte. Das Unternehmen hatte das grosse Anstossen organisiert. 1301 Teilnehmende wären nötig gewesen, um den 2019 in Thailands Hauptstadt aufgestellten Weltrekord zu brechen.

1616 Anstosslustige fanden sich für den Anlass. Bild: keystone

Um 14.30 begannen die Teilnehmenden, einander mit einem Gratis-Bier oder einem alkoholfreien Getränk zuzuprosten. Dabei bildeten sie eine 700 Meter lange Menschenkette. Diese habe von der Kapellbrücke aus über die Bahnhofstrasse, die Reussbrücke und Unter Der Egg zurück zur Kapellbrücke gereicht, hiess es im Communiqué.

Der Weltrekord wird in die nächste Ausgabe des Guinness-Buchs der Rekorde eingetragen. Ein Mitglied der Guinness-Jury überreichte am frühen Samstagabend die entsprechende Urkunde an die Organisatoren. (sda)