Die «Tagesschau»-Ausgaben am Mittag sowie um 18 Uhr sollen durch moderierte Newsflashes ersetzt werden. Am Wochenende wird die Mittagsausgabe ganz entfallen.

Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) baut in den kommenden Monaten unternehmensweit rund 75 Vollzeitstellen ab. Um sich optimal für die Zukunft aufzustellen, werde SRF bis 2027 zusätzliche Veränderungen im Angebot und in der Organisation vornehmen, teilte SRF mit.

Die Sparmassnahmen bei der SRG nehmen Form an. Auch der Service Public wird betroffen sein. Aufgrund des Spardrucks wird etwa die «Tagesschau» am Mittag wegfallen und durch einen Newsflash ersetzt. Dazu kommt ein beträchtlicher Stellenabbau.

Das am Freitagabend bei einem Unfall in einer Sammelgarage in Stallikon ZH lebensbedrohlich verletzte sechsjährige Mädchen ist am Samstagabend verstorben. Es erlag seinen schweren Verletzungen im Spital, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.