Video: watson/Aya Baalbaki

Das erste vegane Ei: Wir haben es probiert

Im November bringt Migros das weltweit erste rein pflanzliche, «hartgekochte» Ei in die Regale. Wir haben es probiert und das ist unser Fazit.

Ein Ei ohne Huhn: Das «V-Love The Boiled» ist das erste, pflanzliche hartgekochte Ei. Es ist komplett vegan. Die Migros präsentierte ihr neues Produkt am Freitag den Medien. Wir waren da und haben degustiert. Unsere Reporterin Vanessa fand: «Nicht schlecht, aber die Plastik-Verpackung ist unsympathisch.»

Das vegane Ei basiert auf Soja-Protein. Eine Viererpackung kostet 4.40 Franken und im Laufe des Novembers 2021 soll es in die Regale kommen. Zu Beginn sei das Angebot allerdings beschränkt und nur in grösseren Filialen in Zürich, Basel, Luzern und Genf erhältlich.

