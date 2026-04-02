Nach Eklat: Italienischer Botschafter kehrt in die Schweiz zurück

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Der italienische Botschafter Gian Lorenzo Cornado kehrt in die Schweiz zurück. Aussenminister Antonio Tajani entschied dies nach einem Treffen zwischen der italienischen Regierung und den Angehörigen der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana im Wallis.

Dies berichteten italienische Nachrichtenagenturen am Donnerstagabend. Das Eidgenössische Departement für ausländische Angelegenheiten (EDA) bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA die Rückkehr von Botschafter Cornado. Er werde am Ostermontag in Bern erwartet.

Der italienische Botschafter Gian Lorenzo Cornado. Bild: keystone

Italien hatte am 24. Januar seinen Diplomaten aus der Schweiz zurückgerufen, um seine Missbilligung gegenüber den Ermittlungen der Walliser Behörden zum Brand vom Jahresende in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana zum Ausdruck zu bringen.

Die Entscheidung, Botschafter Cornado nach Bern zurückzuschicken, wurde von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gebilligt, wie die Nachrichtenagentur ansa am Donnerstag nach einer Sitzung im Palazzo Chigi in Rom mitteilte.

Die Ankündigung erfolgte einen Tag nach einer Gedenkfeier für die Opfer in Crans-Montana, an der Vertreter der italienischen Botschaft in Bern teilnahmen. Die Brandkatastrophe in der Silvesternacht forderte 41 Todesopfer und 115 teils Schwerverletzte. (hkl/sda/ans)