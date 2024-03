Fedpol verhängt Strafen in Postauto-Subventionsaffäre

Terminal in Basel-Mülhausen nach Bombendrohung wieder in Betrieb

Fussgänger in Basel bei Kollision mit Tram schwer verletzt

Am frühen Montagmorgen ist an der Güterstrasse in Basel ein Fussgänger von einem Tramzug angefahren worden. Der 55-jährige Mann musste schwer verletzt in ein Spital gefahren werden, wie die Basler Kantonspolizei mitteilte.