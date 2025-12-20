freundlich
Russland attackiert Ölvorräte der Genfer Firma Allseeds in der Ukraine

Russland attackiert Ölvorräte einer Genfer Firma in der Ukraine

20.12.2025, 14:3220.12.2025, 14:32

Sonnenblumenölvorräte der Genfer Firma Allseeds sind in der Nähe der Hafenstadt Odessa bombardiert worden. Der Direktor des Unternehmens berichtete am Samstag gegenüber Keystone-SDA von einem Toten und zwei Verletzten bei dem Angriff.

Tausende Tonnen Öl gingen bei den jüngsten russischen Luftangriffen verloren. «Unsere Anlagen im Hafen von Pivdenniy, 50 km östlich von Odessa, wurden letzte Woche, gestern Abend und heute Morgen bombardiert. Drei Tanks stehen derzeit noch in Flammen», sagte Direktor Kees Vrins.

Seiner Meinung nach ist es noch zu früh, um eine genaue Schadensbilanz zu ziehen. «Dies ist die achte Bombardierung seit Beginn des Krieges», sagte Vrins, dessen Unternehmen seit 28 Jahren in der Ukraine im Getreide- und Ölhandel tätig ist. (sda)

