Härtefallgesuche ohne Ende: Basler Sans-Papiers warten seit Monaten auf eine Antwort

In Basel leben gemäss Schätzungen rund 4000 Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung. Die Kriterien, um durch ein Härtefallgesuch eine Bewilligung zu bekommen, sind streng. Auch aktuell sind beim Basler Migrationsamt Gesuche hängig. Nun kündigen die Sans-Papiers eine Demo an.

Warten. Das Leben der Sans-Papiers in Basel ist davon geprägt. Warten tun geschätzt 4000 Menschen ohne Aufenthaltsberechtigung. Sie sind illegal in der Schweiz, führen aber ein Leben wie alle anderen. Sie arbeiten, schicken ihre Kinder in die Schule, gehen ins Kino. Und sie warten.

Vor einem Jahr gingen rund 200 Sans-Papiers und Unterstützer für die Regularisierung ihres Aufenthalts in Basel auf die Strasse. Mehrere Personen reichten bei den Basler Behörden ein anonymes Härtefallgesuch ein. …