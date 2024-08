10 Kilometer Blecklawine – Rückreiseverkehr staut sich vor Gotthardtunnel

Mehr «Schweiz»

Vor dem Südportal des Gotthardstrassentunnels hat der Stau am Freitagmittag eine Länge von zehn Kilometern erreicht. Wie der Touring-Club der Schweiz auf X mitteilte, bedeutete dies für die Fahrzeuge einen Zeitverlust von einer Stunde und 40 Minuten.

Wie schon am letzten Wochenende, führte das nahende Ende der Sommerferienzeit auf der Autobahn A2 zu einem erhöhten Verkehr von Süden in den Norden. Um den Ausweichverkehr durch die Dörfer der Leventina zu unterbinden, wurde in Airolo TI die Autobahneinfahrt geschlossen.

Bescheidener blieb dagegen der Verkehr Richtung Süden. In Göschenen UR vor dem Nordportal des Gotthardstrassentunnels stauten sich in der Mittagszeit die Fahrzeuge nur auf einer Länge von zwei Kilometern, einer Länge, die einer Wartezeit von 20 Minuten gleichkommt. (saw/sda)