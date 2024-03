Stadtzürcher SP reicht Initiative für günstigeres VBZ-Abo ein

Ein Jahresabo für die Stadtzürcher Zone 110 kostet aktuell 809 Franken, 27 Franken mehr als letztes Jahr. Das ist für die SP zu viel: «Mietexplosion, Prämienschocks und steigende Preise - das Leben in der Stadt Zürich wird immer teurer», schreibt sie in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Wer in der Stadt Zürich lebt, soll Bus, Tram und Zug auf Stadtgebiet vergünstigt benutzen können: Die SP hat am Mittwoch ihre Initiative «VBZ-Jahresabo für 365 Franken» mit 4615 Unterschriften eingereicht.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Britische Kampftruppen in der Ukraine? Keine Indizien, aber viel Geschrei

Die Steuern sinken fast überall in der Schweiz – so viel kannst du sparen

«Wer über die Giesskanne reden will, muss zuerst schauen, wie sie gefüllt wird»

Kirschlorbeer darf vom Herbst an nicht mehr verkauft werden

Schlechtes Klima am Arbeitsplatz führt zu psychischen Problemen

Rund jede vierte Person in der Schweiz leidet nach eigenen Angaben an psychischen Gesundheitsproblemen. Vor allem das Klima am Arbeitsplatz macht den Schweizerinnen und Schweizern zu schaffen, wie aus einer Studie des Versicherungskonzerns Axa hervorgeht.