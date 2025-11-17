Tote Hosen geben im Juni 2027 Konzert in Bern

Die «Toten Hosen» treten im übernächsten Sommer in Bern auf. Die deutsche Band gibt am 19. Juni 2027 im Rahmen ihrer «Trink aus! Wir müssen gehen»-Tour ein Zusatzkonzert im Wankdorf-Stadion.

Die Toten Hosen wurden 1982 gegründet. Bild: AP/dpa

Campino, der Sänger der «Toten Hosen», begründete den Abstecher nach Bern laut einer Mitteilung der Konzertagentur Good News vom Montag wie folgt: «Im fünften Jahrzehnt nach unserer Gründung verspüren wir eine Lust und einen Hunger auf Konzerte wie selten zuvor.»

Vielleicht liege das auch der Lebenssituation der Bandmitglieder: «Wir wissen, dass wir mit unserer Karriere auf der Zielgeraden sind und solche Reisen irgendwann auch ein Ende haben. Deshalb wollen wir noch einmal mit alten und neuen Liedern losziehen und jeden Abend so spielen, als wäre es unser letzter!»

Im Mai war bereits bekannt geworden, dass die «Toten Hosen» im Sommer 2026 nach Zürich kommen würden. (sda)