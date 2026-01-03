recht sonnig-1°
Venezuela-Ticker: Alle News zu Maduros Entführung

Liveticker

Schweiz passt Reisehinweis an +++ China fordert sofortige Freilassung Maduros

Die USA haben Venezuelas Haupstadt Caracas angegriffen und Diktator Nicolas Maduro nach New York entführt. Alle aktuellen Entwicklungen findest du im Liveticker.
03.01.2026, 08:0104.01.2026, 14:02
  • Am frühen Samstagmorgen, 3. Januar 2026, gab es in der venezolanischen Hauptstadt mehrere Explosionen: Die USA haben Caracas angegriffen und Diktator Nicolás Maduro und dessen Frau entführt. Zwischenzeitlich wurde Maduro in New York vorgeführt und angeklagt.
  • Venezuelas Vizepräsidentin Delcy Rodríguez übernimmt Medienberichten zufolge zunächst die Macht im Land. Die USA haben derweil erklärt, Venezuela temporär regieren zu wollen.
  • Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war zuletzt immer weiter eskaliert. Die US-Streitkräfte haben vor der Küste Venezuelas zahlreiche Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Soldaten zusammengezogen.
  • Die USA rechtfertigen das Vorgehen mit dem Kampf gegen das Drogengeschäft, in das Maduro verwickelt sein soll. Zuletzt hatte Trump offen zugegeben, dass die USA die Ölreserven Venezuelas übernehmen wollen. Dies hatte Maduro den Amerikanern seit Längerem vorgeworfen.
14:00
Schweiz passt Reisehinweise an
Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA hat die Reisehinweise für Venezuela am Sonntag angepasst. Grundsätzlich rät es von Reisen in das Land ab, wie es auf der Internetseite heisst. «Es ist unklar, ob die Sicherheit im ganzen Land nach den am 3. Januar 2026 erfolgten militärischen Operationen gewährleistet werden kann. Die Situation ist sehr angespannt; die weitere Entwicklung der Lage ist ungewiss.»

Die Flugverbindungen seien nicht sichergestellt, es könne zu Versorgungsengpässen kommen und auch Medikamente könnten über längere Zeit nicht verfügbar sein. Zudem könnten Telefon- und Internetverbindungen ausfallen und gewaltsame Auseinandersetzungen seien möglich. «Für ausländische Reisende besteht ein Risiko, festgenommen, verhört und inhaftiert zu werden. Die konsularische Betreuung kann bei Haftfällen nicht garantiert werden.»

Schweizer Staatsangehörige, die dennoch nach Venezuela reisen würden, müssten sich bewusst sein, dass die Schweiz womöglich nur begrenzte oder gar keine Dienste mehr erbringen könnte und auch Hilfe in Notfällen eingeschränkt sein könnte. Schweizerinnen und Schweizer, die sich im Land befinden, sollen Demonstrationen und grössere Menschenansammlungen meiden und Reisen innerhalb des Landes auf ein Minimum beschränken. (vro)

9:16
China fordert sofortige Freilassung von Maduro
China hat die USA zur sofortigen Freilassung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und seiner Ehefrau aufgefordert. Zudem sollen die Vereinigten Staaten jegliche Versuche der Destabilisierung der venezolanischen Regierung einstellen, sagte ein Sprecher des chinesischen Aussenministeriums. Bereits am Vortag hatte China den Angriff der USA auf Venezuela scharf kritisiert.

China gehört wie auch Russland und der Iran zu Venezuelas Verbündeten. (sda/dpa)
5:29
Macron fordert Übergangsregierung unter González
Nach der Entmachtung des Staatspräsidenten Nicolás Maduro in Venezuela sollte nach Worten von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der Oppositionspolitiker Edmundo González Urrutia die Verantwortung in dem Land übernehmen. «Der bevorstehende Übergang muss friedlich, demokratisch und unter Achtung des Willens des venezolanischen Volkes erfolgen», teilte Macron mit. «Wir wünschen uns, dass der 2024 gewählte Präsident Edmundo González Urrutia diesen Übergang rasch sicherstellen kann.»

Macron teilte später mit, er habe mit der venezolanischen Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado telefoniert. Er unterstütze ihren Aufruf zur Freilassung und zum Schutz der politischen Gefangenen in Venezuela. Zudem könne Machado bei ihren Bemühungen um einen friedlichen Übergang auf die Unterstützung Frankreichs zählen.

Die Oppositionspolitikerin bedankte sich auf X bei Macron. Sie hat ebenfalls die Einsetzung des Oppositionspolitikers González als Nachfolger von Maduro gefordert. US-Präsident Donald Trump hatte sich zuvor skeptisch über Machados eigene künftige Rolle in Venezuela geäussert. «Ich denke, es wäre sehr schwierig für sie, die Führungsposition zu übernehmen, da sie weder die nötige Unterstützung noch den nötigen Respekt im Land geniesst», sagte er.

Zwischenzeitlich hat Maduros bisherige Vizepräsidentin Delcy Rodriguez nach einem Gerichtsbeschluss die Macht in Venezuela übernommen. Ob sie sich in dieser Position halten kann, ist fraglich.
(con/sda/dpa)

5:22
New Yorks Bürgermeister zu Maduro-Festnahme: Rechtsverstoss
Der neue New Yorker Bürgermeister, Zohran Mamdani, hat nach dem von US-Präsident Donald Trump befohlenen Militäreinsatz in Venezuela von einem Rechtsverstoss gesprochen. «Ein einseitiger Angriff auf einen souveränen Staat ist ein kriegerischer Akt und verstösst gegen Bundes- und internationales Recht», schrieb der linke Demokrat auf der Plattform X.

Die USA nahmen bei einem Militäreinsatz in Venezuela in der Nacht zum Samstag Staatschef Nicolás Maduro und seine Ehefrau fest und brachten beide ausser Landes. In New York soll ihnen wegen Vorwürfen des «Drogenterrorismus» der Prozess gemacht werden.

Mamdani, der von manchen als Anti-Trump bezeichnet wird, schrieb, das offensichtliche Streben nach einem Regimewechsel betreffe nicht nur Menschen im Ausland, sondern habe auch direkte Auswirkungen auf Zehntausende Venezolaner, die in New York lebten. Sein Fokus werde auf ihrer Sicherheit und der Sicherheit aller New Yorker liegen. Mamdani hat zum Jahreswechsel sein Amt angetreten. (sda/dpa)

4:16
Maduro kommt in New Yorker Haftanstalt an
Nach seiner Festnahme bei einem US-Militäreinsatz ist der venezolanische Präsident Nicolás Maduro in einer Haftanstalt in New York angekommen. Ein vom Weissen Haus auf der Plattform X verbreitetes Video zeigte, wie Maduro in Handschellen und umrahmt von Beamten der US-Drogenpolizei DEA in einem Gang des Gebäudes abgeführt wird. Maduro grüsst auf der Aufnahme jemanden ausserhalb der Kamera mit «Good Night» und «Happy New Year».

US-Medienberichten zufolge soll er für die Zeit seiner Untersuchungshaft im Stadtteil Brooklyn im Metropolitan Detention Center untergebracht werden, einer Haftanstalt der Bundesbehörden.

Zuvor war Maduro übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit einem Flugzeug der Bundesbehörden auf einem Flughafen im US-Bundesstaat New York gelandet und von dort per Hubschrauber in die Nähe der Haftanstalt in der Ostküstenmetropole gebracht worden. Das US-Militär hatte ihn am Samstag bei einem grossen Militäreinsatz in Venezuela festgenommen.

Maduro muss sich in New York vor Gericht verantworten. Dem entmachteten autoritären Staatschef und seiner bei dem Militäreinsatz ebenfalls festgenommenen Frau Cilia Flores werden unter anderem «Verschwörung zum Drogenterrorismus» sowie «Verschwörung zum Kokainimport» vorgeworfen. (sda/dpa/con)
3:48
Medien: Venezuelas Vizepräsidentin übernimmt Regierung
Der Oberste Gerichtshof in Venezuela hat angeordnet, dass Vizepräsidentin Delcy Rodríguez die Führung des Landes übernimmt. Dies gab die Präsidentin des Gerichts bekannt – einen Tag nach der gewaltsamen Festnahme von Präsident Nicolás Maduro im Rahmen eines US-Militäreinsatzes.

US-Präsident Donald Trump hatte mitgeteilt, dass die USA vorübergehend die Macht in dem südamerikanischen Land übernehmen wollen. Vizepräsidentin Rodríguez sei zu einer Zusammenarbeit bereit. «Wir haben gerade ein Gespräch mit ihr geführt, und sie ist im Grunde bereit, das zu tun, was wir für notwendig halten, um Venezuela wieder gross zu machen, ganz einfach», sagte er bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago. Rodríguez gab sich nach Trumps Äusserungen jedoch unbeugsam. «Es gibt nur einen Präsidenten in diesem Land und er heisst Nicolás Maduro Moros», sagte sie umgeben von Ministern und Militärs bei einer Sitzung des Nationalen Verteidigungsrates.



Delcy Rodriguez.

Rodríguez kündigte entschlossenen Widerstand gegen den US-Angriff an. «Wir werden nie wieder Sklaven sein.» Sie gilt als eine der loyalsten Figuren in Maduros Machtzentrum. Die 56-jährige Juristin hatte als Aussenministerin (2014–2017) den konfrontativen Kurs gegen die USA geprägt, den sie als Vizepräsidentin fortsetzte. Schon ihr Vater war ein linker Parteifunktionär, auch ihr Bruder Jorge Rodríguez bekleidete eine Reihe wichtiger Ämter in Maduros Regierung. Sie forderte nach dem US-Militäreinsatz die sofortige Freilassung von Maduro und seiner Ehefrau.

Venezuelas Verfassung sieht grundsätzlich vor, dass Rodríguez bei einem Ausfall des Staatschefs bis zu Neuwahlen die Regierungsgeschäfte übernimmt.

Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado forderte nach der Festnahme Maduros die Einsetzung des Oppositionspolitikers Edmundo González Urrutia als Nachfolger. Er habe die Präsidentenwahl vor eineinhalb Jahren gewonnen und sollte sein verfassungsmässiges Amt nun unverzüglich antreten, hiess es in einer auf der Plattform X veröffentlichten Mitteilung Machados. (sda/dpa)
2:45
China verurteilt US-Angriff auf Venezuela
China verurteilt den Angriff der USA auf Venezuela scharf. «China ist zutiefst schockiert über den eklatanten Einsatz von Gewalt durch die USA gegen einen souveränen Staat und dessen Präsident und verurteilt ihn aufs Schärfste», zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua einen Sprecher des chinesischen Aussenministeriums. «Solche hegemonialen Handlungen der USA verstossen schwerwiegend gegen das Völkerrecht und die Souveränität Venezuelas und bedrohen Frieden und Sicherheit in Lateinamerika und der Karibik», wurde der Sprecher zitiert. China lehne dies entschieden ab.

China gehört wie auch Russland und der Iran zu Venezuelas Verbündeten. In der Nacht zum Samstag hatten die USA bei einem militärischen Angriff auf Venezuela den Staatspräsidenten Nicolás Maduro sowie seine Ehefrau Cilia Flores gefangen genommen und ausser Landes gebracht. Sie sollen in New York vor Gericht gestellt werden, unter anderem wegen des Vorwurfs des «Drogenterrorismus». China fordere die USA auf, «das Völkerrecht sowie die Ziele und Grundsätze der UN-Charta zu achten und die Souveränität und Sicherheit anderer Länder nicht länger zu verletzen», sagte der Sprecher des chinesischen Aussenministeriums. (sda/dpa)
22:05
Selenskyj lobt USA
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den US-Angriff auf Venezuela und die Festnahme des gestürzten Staatschefs Nicolás Maduro als wegweisend gelobt, wie mit «Diktatoren» umzugehen ist. «Wenn man mit Diktatoren so umgehen kann, dann wissen die Vereinigten Staaten von Amerika, was sie als Nächstes tun müssen», sagte Selenskyj ukrainischen Medien zufolge in Kiew vor Journalisten.



Demnach liess der Kontext der Äusserung darauf schliessen, dass Selenskyj Kremlchef Wladimir Putin im Blick hatte, ohne ihn namentlich zu erwähnen. Auf einer Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump in Florida meinte zuvor Aussenminister Marco Rubio, dass die Operation gegen Maduro eine Warnung auch für andere in der Welt sei, dass Amerika ernstzunehmen sei. (sda/dpa)
21:36
Netanjahu gratuliert Trump zur Gefangennahme Maduros
Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat US-Präsident Donald Trump für den US-Angriff in Venezuela und die Gefangennahme von Präsident Nicolás Maduro gelobt. «Herzlichen Glückwunsch, Präsident Donald Trump, für Ihre mutige und historische Führungsrolle im Namen von Freiheit und Gerechtigkeit», schrieb Netanjahu auf der Plattform X. Er sei voller Hochachtung für das entschlossene Handeln der USA und den brillanten Einsatz der mutigen Soldaten, fügte er hinzu.

Maduro war ein enger Verbündeter des Iran, dem Erzfeind Israels. Netanjahu erwähnte den Iran nicht ausdrücklich, aber in Israel wird der Schlag gegen den autoritären Maduro in Zusammenhang mit dem Iran gesehen. Erst am Freitag, nur Stunden vor dem Angriff in Venezuela, hatte Trump sich in die Proteste im Iran eingeschaltet und mit einem Eingreifen auch dort gedroht. Wenn der Iran friedliche Demonstranten töte, «werden die Vereinigten Staaten von Amerika ihnen zu Hilfe kommen», schrieb der Republikaner auf seiner Online-Plattform Truth Social. Was er konkret vorhat, liess der US-Präsident offen.

Israels Diasporaminister Amichai Chikli wurde sehr viel deutlicher als Netanjahu und schlug einen direkten Bogen von dem US-Einsatz in Venezuela zum Iran. Die Gefangennahme Maduros habe «der globalen Achse des Bösen einen tödlichen Schlag versetzt und sendet eine klare Botschaft an (den iranischen Obersten Führer Ajatollah Ali) Chamenei», schrieb er auf X.

Auch der israelische Oppositionsführer Jair Lapid griff die möglichen Parallelen zwischen Venezuela und Iran auf. «Das Regime im Iran sollte genau beobachten, was in Venezuela geschieht», schrieb der Chef der Mitte-Rechts-Partei Jesch Atid (Zukunftspartei) auf X. Aus der Sicht des jüdischen Staates bedroht die islamistische Führung in Teheran mit ihren möglichen Plänen, atomare Waffen herzustellen, die Existenz Israels. (sda/dpa)
20:44
Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung von Maduro
Nach dem US-Einsatz in Venezuela hat Vizepräsidentin Delcy Rodríguez die sofortige Freilassung von Staatschef Nicolás Maduro und seiner Ehefrau verlangt. Rodríguez sprach auf einer Sitzung des Verteidigungsrates des südamerikanischen Landes, die live im Fernsehen übertragen wurde.

Rodríguez, die laut Verfassung bei einem Ausfall des Staatschefs bis zu Neuwahlen die Regierungsgeschäfte übernehmen soll, nannte Maduro den «einzigen Präsidenten» von Venezuela und den US-Angriff einen «schrecklichen Fleck» in den bilateralen Beziehungen. «Wir werden nie wieder Sklaven sein», sagte sie und bezeichnete den Angriff einen Verstoss gegen die UN-Charta.


Laut US-Präsident Donald Trump will die US-Regierung nach der Entmachtung von Venezuelas Staatschef mit der Vizepräsidentin Rodríguez zusammenarbeiten. «Wir haben gerade ein Gespräch mit ihr geführt, und sie ist im Grunde bereit, das zu tun, was wir für notwendig halten, um Venezuela wieder gross zu machen, ganz einfach», hatte er bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida gesagt. (sda/dpa)
20:25
Merz: Maduro hat sein Land ins Verderben geführt
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will den US-Angriff auf Venezuela noch nicht rechtlich bewerten. «Die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes ist komplex. Dazu nehmen wir uns Zeit», teilte er mit. Grundsätzlich müssten im Umgang zwischen Staaten die Prinzipien des Völkerrechts gelten. «Jetzt darf in Venezuela keine politische Instabilität entstehen. Es gilt, einen geordneten Übergang hin zu einer durch Wahlen legitimierten Regierung zu gewährleisten.»


Merz sagte weiter, Nicolás Maduro habe sein Land ins Verderben geführt. «Die letzte Wahl wurde gefälscht. Die Präsidentschaft haben wir – wie viele andere Staaten auf der Welt – daher nicht anerkannt», sagte der Bundeskanzler weiter. «Maduro spielte in der Region, mit unseligen Allianzen weltweit und durch die Verstrickung Venezuelas in das Drogengeschäft eine problematische Rolle.»

(sda/dpa)
19:55
Russland fordert Freilassung Maduros aus US-Gewahrsam
Russland hat nach dem US-Angriff auf Venezuela zur Freilassung des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro und seiner Ehefrau aufgerufen. Moskau fordere die amerikanische Führung auf, ihre Position zu überdenken und den «rechtmässig gewählten Präsidenten eines souveränen Landes und seine Ehefrau» freizulassen, teilte das russische Aussenministerium in einer von mehreren Stellungnahmen mit. Die USA, die Maduro für illegitim halten, und Venezuela müssten ihre Probleme auf dem Weg des Dialogs lösen.

Maduro und seine Frau sind laut US-Präsident Donald Trump in Gewahrsam der USA und sollen vor ein Gericht gestellt werden. Aussenminister Sergej Lawrow telefonierte laut seiner Behörde auch mit Vizepräsidentin Delcy Rodríguez, die nun die Amtsgeschäfte führen könnte, und sicherte ihr Russlands Solidarität zu.


Auch Kremlchef Wladimir Putin hatte Maduro im Dezember noch angesichts wachsender Spannungen mit den USA seine Unterstützung zugesichert. Russland hat eine strategische Partnerschaft mit Venezuela, die zwar keinen militärischen Beistand garantiert – wohl aber etwa Waffenlieferungen beinhaltet. (sda/dpa)
19:53
Experten: Angriff auf Venezuela völkerrechtswidrig
Mit dem Angriff auf Venezuela haben die USA nach Darstellung des Juristen Kai Ambos gegen das Völkerrecht verstossen. Vom WDR zu dem Vorgehen befragt, sagte Ambos: «Es ist völkerrechtswidrig, weil es eigentlich nur zwei Rechtfertigungsgründe für Anwendung militärischer Gewalt gibt.» Nach Worten des Professors der Uni Göttingen sind dies entweder Selbstverteidigung oder ein Mandat der Vereinten Nationen. Venezuela habe aber die USA nicht angegriffen, auch durch Drogenschmuggel sei dies nicht der Fall. Eine Autorisierung durch den UN-Sicherheitsrat gebe es ebenfalls nicht. «Es gibt keinen erdenklichen Grund, aus völkerrechtlicher Sicht diese Gewaltanwendung zu rechtfertigen.»



Ähnlich äusserte sich die Professorin der Notre Dame Law School im US-Bundesstaat Indiana, Mary Ellen O'Connell. Sie sprach von Kidnapping. «Die Charta der Vereinten Nationen macht sehr deutlich, dass es nur sehr wenige Fälle gibt, in denen ein Land das Recht hat, militärische Gewalt auf dem Territorium eines anderen Landes anzuwenden», sagte O'Connell dem Sender NBC. «Und es hat niemals das Recht, dies zu tun, um eine Person vor seine Gerichte zu stellen.»

In der Nacht zum Samstag hatten die USA bei einem militärischen Angriff auf Venezuela den Staatspräsidenten Nicolás Maduro sowie seine Ehefrau Cilia Flores gefangen genommen und ausser Landes gebracht. Sie sollen in New York vor Gericht gestellt werden, unter anderem wegen «Drogenterrorismus». (sda/dpa)
19:46
Trump: Dürfte für Machado schwierig in Venezuela werden
Nach dem Sturz des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro hat sich US-Präsident Donald Trump skeptisch über die Eignung von Oppositionsführerin María Corina Machado als dessen Nachfolgerin geäussert. «Ich denke, es wäre sehr schwierig für sie, die Führungsposition zu übernehmen, da sie weder die nötige Unterstützung noch den nötigen Respekt im Land geniesst», sagte er bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida über die Friedensnobelpreisträgerin. «Sie ist eine sehr nette Frau, aber ihr fehlt der Respekt der Bevölkerung.»


Trump verneinte zuvor eine Frage, ob er wisse, wo sich Machado derzeit aufhalte und ob er mit ihr gesprochen habe. Der Aufenthalt der venezolanischen Regierungskritikerin ist bislang nicht bekannt.

(sda/dpa)
18:40
Trump: Haben keine Angst vor US-Truppen in Venezuela
US-Präsident Donald Trump steht einem Einsatz von US-Streitkräften auf venezolanischem Boden gelassen gegenüber. «Wir haben keine Angst vor Bodentruppen. Und wir müssen welche haben, wir hatten vergangene Nacht Bodentruppen vor Ort», sagte er bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida. Er scheue sich nicht, das zu sagen. «Wir werden sicherstellen, dass dieses Land ordnungsgemäss regiert wird», sagte er.

Kurz zuvor hatte Trump angekündigt, die USA wollten übergangsweise die Führung in Venezuela übernehmen. «Wir werden das Land so lange führen, bis wir einen sicheren, ordnungsgemässen und umsichtigen Übergang gewährleisten können», sagte er.

US-Aussenminister Marco Rubio betonte, der in der Nacht zum Samstag durch US-Spezialeinheiten gefasste venezolanische Staatschef Nicolás Maduro habe die Wahl gehabt. «Er hätte jetzt woanders leben und sehr glücklich sein können, aber stattdessen wollte er den starken Mann spielen, und nun hat er, wie Sie wissen, andere Probleme am Hals», sagte Rubio bei der Pressekonferenz.

Am Samstagmorgen hatte Trump auf Truth Social bekanntgegeben, dass US-Streitkräfte bei einem Angriff auf Venezuela den Staatschef Maduro und dessen Ehefrau festgenommen haben. Beide befinden sich nach Trumps Angaben auf einem Schiff in Richtung New York, wo sie angeklagt wurden. (sda/dpa)
18:39
Trump will Venezuela «reich, unabhängig und sicher» machen
US-Präsident Donald Trump hat nach der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusagen für Venezuela gemacht. Bei einer Pressekonferenz erklärte Trump, grosse US-Ölkonzerne sollten Milliarden Dollar investieren, um die nach seinen Worten «schwer beschädigte» venezolanische Öl-Infrastruktur zu modernisieren. Ziel sei es, das Land wirtschaftlich wiederaufzubauen.

Eine Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten werde Venezuela «reich, unabhängig und sicher» machen, sagte Trump. Trump sagte zudem, Millionen Venezolaner im Exil – auch in den USA – würden von den geplanten Massnahmen profitieren. (sda/dpa)
18:13
Trump: Führen Venezuela bis zu sicherem Übergang
Die USA wollen nach den Worten von US-Präsident Donald Trump übergangsweise die Führung in Venezuela übernehmen. «Wir werden das Land so lange führen, bis wir einen sicheren, ordnungsgemässen und umsichtigen Übergang gewährleisten können», sagte der Republikaner in einer Pressekonferenz nach der Festnahme von Staatschef Nicolás Maduro.

Trump sagte, die Venezolaner seien nun «frei». Am Samstagmorgen hatte Trump auf Truth Social bekanntgegeben, dass US-Streitkräfte bei einem Angriff auf Venezuela den Staatschef Nicolás Maduro und dessen Ehefrau festgenommen haben. Beide befinden sich nach Trumps Angaben auf einem Schiff in Richtung New York, wo sie angeklagt wurden. Dort werden beiden laut US-Justizministerin Pam Bondi unter anderem «Verschwörung zum Drogenterrorismus» sowie «Verschwörung zum Kokainimport» vorgeworfen.

Bei dem US-Angriff in Venezuela kamen nach Regierungsangaben aus Caracas sowohl Soldaten als auch Zivilisten ums Leben. «Wir verurteilen diesen Angriff auf unser Volk, der Beamten, Soldaten, Unschuldigen und Zivilisten das Leben gekostet hat», sagte Venezuelas Vizepräsidentin Delcy Rodríguez im Staatsfernsehen.

Venezuelas autoritärer Staatschef Maduro wirft den USA schon lange vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen. Nach seiner von Betrugsvorwürfen überschatteten Wiederwahl 2024 erkannte die Regierung in Washington den Linkspolitiker nicht mehr als rechtmässigen Staatschef an.

Ausserdem gehen die US-Behörden davon aus, dass Maduro in Drogengeschäfte verwickelt ist. Für Informationen, die zu seiner Festnahme führen, hatten die USA eine Belohnung von bis zu 50 Millionen Dollar (rund 43 Millionen Euro) ausgesetzt. (sda/dpa)
18:37
Medienkonferenz beendet
Nachdem Trump über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gesprochen hat, beendet er die Pressekonferenz.
18:36
Hat Trump mit Putin über Maduro gesprochen?
«Ich bin nicht begeistert von Putin», sagt Trump. Er habe zu viele Menschen getötet. Und fügt dann in Bezug auf die Ukraine an: «Sie haben beide schlimme Dinge gemacht.»
18:27
Werden Hegseth und Rubio Venezuela regieren?
Trump antwortet darauf, dass sie es gemeinsam mit einer Gruppe von Menschen führen würden. Nicht aber mit aktuellen venezolanischen Amtsträgern: «Dort ist niemand, der übernehmen kann.»
18:24
Wie lange wollen die USA Venezuela kontrollieren?
Trump macht dazu keine genauen Angaben. «Wir werden viel Geld machen», sagt der US-Präsident. «Wir werden viel Öl an andere Länder verkaufen.»
18:23
Wo befindet sich Maduro jetzt genau?
Er werde nach New York gebracht. In welche Einrichtung genau, sei der Justiz überlassen.
18:19
Werden die USA einen neuen Staatschef installieren?
Trump sagt dazu, dass man mit Menschen im Gespräch sei. Insbesondere seien aber die Menschen, die hinter ihm stünden – also seine eigene Administration –, für die Führung des Landes verantwortlich. «Wir werden eine Gruppe von Menschen das Land führen lassen.»
18:18
Werden US-Truppen vor Ort sein?
Jetzt können Journalistinnen und Journalisten ihre Fragen stellen. Eine Journalistin fragt, ob Truppen der USA vor Ort sein werden. Trump weicht der Frage aus: «Wir werden das Land richtig regieren.»
18:16
Rubio: Maduro nicht rechtmässiger Präsident
Schliesslich spricht auch noch der US-Aussenminister Marco Rubio. Er sagt, Nicolás Maduro sei nicht der rechtmässige Präsident von Venezuela. Er habe die nationale Sicherheit der USA bedroht, sagt Rubio. Schliesslich spricht er auch über die «Lektion», die Trump der Welt gezeigt habe: «Spielt keine Spiele mit diesem Präsidenten.»
18:13
Caine beschreibt Festnahme Maduros
Um 2 Uhr morgens venezolanische Zeit seien die Streitkräfte auf Maduros Grundstück eingedrungen, sagt General Caine. Es sei zu venezolanischer Selbstverteidigung gekommen. Schliesslich seien der Staatschef Nicolás Maduro und dessen Frau gefangen genommen worden.
18:08
Staatschef Maduro über Monate überwacht
Caine sagt weiter, dass die USA die Gewohnheiten des venezolanischen Staatschefs über Monate minutiös überwacht hätten – was er gegessen habe, was er angezogen habe und welche Haustiere er habe.
18:06
Über 150 Luftfahrzeuge involviert
Es sei eine gewagte Operation gewesen, so der Chef der US-Streitkräfte. Über 150 Luftfahrzeuge seien involviert gewesen. Dazu seien Truppen auf dem Boden gekommen.
18:04
Militärchef Dan Caine: monatelange Planung
Jetzt spricht der Chef des US-Militärs Dan Caine. Er sagt, die Operation sei das Resultat monatelanger Planung und Vorbereitung gewesen.
18:02
Jetzt spricht US-Verteidigungsminister Pete Hegseth
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sieht den Angriff auf Venezuela als Zeichen für die Dominanz der USA: «Amerika kann ihren Willen überall und immer durchsetzen.»
18:00
«Menschen in Venezuela sind wieder frei»
Trump spricht davon, dass die USA die Bevölkerung von Venezuela befreit hätten. Die Venezolanerinnen und Venezolaner seien heute «stolzer» aufgewacht.
17:57
Trump spricht über Öl-Infrastruktur
Jetzt spricht Trump darüber, dass die Öl-Infrastruktur in Venezuela eigentlich den USA zustehe und dass sie sich diese nun zurückholen werde.
17:51
Drogenopfer in den USA
Jetzt spricht Trump über die Gründe für die Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs. Dabei geht er insbesondere auf die Opfer des Drogenhandels in den USA ein. Den USA lägen Belege für die Schuld Maduros vor, so Trump.
17:47
Zweite Angriffswelle nicht mehr nötig
Eine zweite «Welle» von militärischen Angriffen sei geplant gewesen, sei nun aber nicht mehr nötig, da der erste Militärschlag so erfolgreich gewesen sei.
17:46
«Wir werden das Land regieren»
Jetzt spricht Trump über die Machtfrage im Land. Er sagt: «We are going to run the country.» Die USA würden das Land kontrollieren, bis ein Machtwechsel stattfindet.
17:44
«It was dark»
Der venezolanische Präsident sei in der Nacht festgesetzt worden. «It was dark», sagt Donald Trump, als er die Verhaftung des Staatschefs beschreibt.

Das venezolanische Militär sei vom Angriff der US-Streitkräfte überwältigt worden. «They were completely overwhelmed», sagt Trump.

Es habe keine Tote auf Seiten des US-Militärs gegeben und auch keine Schäden an militärischem Equipment gegeben.
17:41
Trump lobt Militäreinsatz der USA
Der US-Präsident spricht über die Gefangennahme Maduros und über die vermeintlichen Erfolge des US-Militärs: «No nation in the world could achieve, what America achieved.»
17:39
Medienkonferenz beginnt
Mit 40 Minuten Verspätung beginnt die Pressekonferenz.
17:34
Trump veröffentlicht Bild von Maduro
Der US-Präsident Donald Trump hat ein Bild des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro auf Truth Social veröffentlicht. Es soll diesen an Bord des Kriegsschiffes Iwo Jima zeigen.

17:18
Trump hält Pressekonferenz zur Entführung Maduros
In Kürze spricht der US-Präsident Donald Trump vor den Medien über den US-Militäreinsatz in Venezuela und die Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro. (hah)
16:59
Machado: Oppositioneller González soll Präsident werden
Die Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado fordert nach der Festnahme von Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro durch US-Spezialkräfte die Einsetzung des Oppositionspolitikers Edmundo González Urrutia als Nachfolger. Er habe die Präsidentenwahl vor eineinhalb Jahren gewonnen und sollte sein verfassungsmässiges Amt nun unverzüglich antreten, heisst es in einer auf X veröffentlichten Mitteilung Machados. (sda/dpa)
16:48
Trump will bei Maduro-Nachfolge mitreden
Nach der Festnahme von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro durch US-Spezialkräfte will Präsident Donald Trump bei der Machtfrage in Caracas mitentscheiden. «Wir treffen diese Entscheidung jetzt. Wir können nicht riskieren, dass jemand anderes übernimmt und einfach so weitermacht», sagte er in einem Telefoninterview des Senders Fox News auf die Frage nach der politischen Zukunft von Venezuela. «Wir werden sehr involviert sein. Wir wollen Freiheit für die Menschen erreichen.»

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) Ziele in Venezuela angegriffen, den autoritären Staatschef Maduro gefasst und ausser Landes gebracht. Ihm soll nun in New York unter anderem wegen Drogenhandels der Prozess gemacht werden.

Nach der venezolanischen Verfassung würde Vizepräsidentin Delcy Rodríguez bei einem Ausfall des Staatschefs bis zu Neuwahlen die Regierungsgeschäfte übernehmen. Als mögliche Szenarien werden in der Verfassung unter anderem Tod, Rücktritt, Amtsenthebung oder Amtsaufgabe aufgeführt.

Da im vorliegenden Fall keiner dieser Gründe vorliegt, geht Venezuelas Aussenminister davon aus, dass Maduro weiterhin Präsident ist. «Die Verfassung ist klar: Der gewählte Präsident, der verfassungsmässige Präsident ist Nicolás Maduro Moros. Seine physische Anwesenheit in Venezuela muss von den USA sofort wieder hergestellt werden», sagte Yvan Gil im Staatsfernsehen. (sda/dpa)

16:22
Trump verfolgte Maduros Festsetzung live
US-Präsident Donald Trump hat die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch das US-Militär nach eigenen Angaben live verfolgt. In einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News sagte Trump, er habe den Einsatz gemeinsam mit ranghohen Militärs in einem Raum seines Anwesens Mar-a-Lago beobachtet – es sei gewesen, «wie in eine Fernsehsendung zu schauen».

Er sprach von einem sehr komplexen Manöver und lobte die beteiligten Einheiten: «Wenn Sie die Geschwindigkeit und die Gewalt gesehen hätten – es war unglaublich.» Nach seinen Worten durchbrachen US-Soldaten unter anderem speziell gesicherte Stahltüren; zudem habe eine grosse Zahl von Flugzeugen, Hubschraubern und Kampfjets bereitgestanden. (sda/dpa)

15:46
Maduro und seine Frau sollen auf dem Weg nach New York sein
Der von US-Eliteeinheiten festgenommene Staatschef Venezuelas, Nicolás Maduro, befindet sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf dem Weg nach New York. Zusammen mit seiner Ehefrau Cilia Flores sei Maduro auf dem Kriegsschiff Iwo Jima, sagte Trump im Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News. Ein Hubschrauber habe sie ausser Landes und auf das Schiff geflogen.

Das Schiff Iwo Jima ist ein amphibisches Angriffsschiff der US-Navy, das in den 1960er-Jahren vor allem für den Transport von Marines und Hubschraubern konzipiert wurde. Bekannt wurde es unter anderem durch seine Einsätze im Vietnamkrieg sowie als Bergungsschiff der Apollo-Weltraummissionen. (sda/dpa)

15:40
Trump fordert Maduro zur Kapitulation auf
US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Worten vor einer Woche Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro zur Kapitulation aufgefordert. «Ich sagte, du musst aufgeben. Du musst dich ergeben», sagte Trump im Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News. Maduro und er hätten vor etwa einer Woche miteinander telefoniert. Der nun von US-Eliteeinheiten festgenommene Staatschef habe sich geweigert.

Am Samstagmorgen hatte der US-Präsident den Angriff auf Venezuela bestätigt. Im Gespräch mit Fox News sagte Trump, dass die US-Streitkräfte auch für einen zweiten Schlag vorbereitet gewesen wären. (sda/dpa)

15:37
JD Vance: «Man kann US-Justiz nicht entgehen»
US-Vizepräsident JD Vance hat die Kritik an dem US-Angriff auf Venezuela sowie an der Festnahme von Staatschef Nicolás Maduro zurückgewiesen. «Gegen Maduro liegen in den Vereinigten Staaten mehrere Anklagen wegen Drogenschmuggels und Terrorismus vor. Man kann der Justiz in den USA nicht entgehen, nur weil man in einem Palast in Caracas lebt», schrieb er auf der Plattform X.

US-Präsident Donald Trump habe deutlich gemacht: «Der Drogenhandel muss aufhören, und das gestohlene Öl muss an die Vereinigten Staaten zurückgegeben werden.»

Trump habe Maduro in der Vergangenheit «mehrere Auswege» angeboten. «Maduro ist der jüngste, der erfahren musste, dass Präsident Trump seine Worte ernst meint.» (sda/dpa)

15:14
Lula verurteilt US-Angriff auf Venezuela
Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat den Angriff des US-Militärs auf Venezuela und die Festnahme des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro verurteilt. «Die Bombardierungen von venezolanischem Gebiet und die Gefangennahme seines Präsidenten überschreiten auf inakzeptable Weise eine Grenze», schrieb der Linkspolitiker auf der Nachrichtenplattform X. «Diese Aktionen stellen eine schwerwiegende Verletzung der Souveränität Venezuelas dar und sind ein weiterer äusserst gefährlicher Präzedenzfall für die gesamte internationale Gemeinschaft.»



Als grösstes und wirtschaftsstärkstes Land in Lateinamerika ist Brasilien ein politisches Schwergewicht in der Region. Zudem teilt Brasilien eine lange Grenze mit Venezuela. Angesichts der Spannungen zwischen den USA und Venezuela hatte sich Lula zuletzt besorgt über die regionale Sicherheit gezeigt. (sda/dpa)
14:39
Venezuela beantragt Krisensitzung des UN-Sicherheitsrats
Nach dem US-Angriff auf Venezuela und die Gefangennahme des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro hat die Regierung in Caracas eine Krisensitzung des UN-Sicherheitsrates beantragt. Die Attacke stelle einen Verstoss gegen die UN-Charta dar und gefährde den Frieden in der Region und der ganzen Welt, hiess es in einem Schreiben des Aussenministeriums an den ständigen Vertreter Somalias bei den Vereinten Nationen, der im Januar dem Weltsicherheitsrat vorsteht. Der UN-Sicherheitsrat solle die Aggression verurteilen und die Einstellung der Angriffe fordern.

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) Ziele in Venezuela angegriffen, den autoritären Staatschef Maduro gefasst und ausser Landes gebracht. Die Luftschläge richteten sich vor allem gegen Militärstützpunkte, Flugplätze, Kommunikationsanlagen und Häfen. Maduro wurde in New York unter anderem wegen Drogendelikten angeklagt. (sda/dpa)
13:57
Argentiniens Präsident feiert Maduros Festsetzung
Argentiniens Präsident Javier Milei feiert die von den USA verkündete Festsetzung von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro. «DIE FREIHEIT SCHREITET VORAN, ES LEBE DIE FREIHEIT VERDAMMT NOCHMAL», schrieb der ultraliberale Politiker auf X in Versalien zu einem Nachrichtenbericht, den er auf der Plattform teilte.

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) Ziele in Venezuela angegriffen und nach Angaben von Präsident Donald Trump auch den autoritären Staatschef Maduro gefasst und ausser Landes gebracht.

Milei ist ein vehementer Gegner der bisherigen venezolanischen Führung unter Maduro. Argentinien hatte dessen umstrittene Wiederwahl 2024 nicht anerkannt. (sda/dpa)

13:55
EU-Chefdiplomatin ruft zu Zurückhaltung auf
Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas hat nach dem US-Angriff auf Venezuela zur Achtung des Völkerrechts aufgerufen. «Unter allen Umständen müssen die Grundsätze des internationalen Rechts und der Charta der Vereinten Nationen eingehalten werden. Wir rufen zur Zurückhaltung auf», schrieb Kallas auf X. Nach eigenen Angaben hatte sie zuvor mit US-Aussenminister Marco Rubio telefoniert.

Die Europäische Union beobachte die Lage in Venezuela aufmerksam, heisst es im Post von Kallas. Die EU habe wiederholt erklärt, dass Maduro Legitimität fehle, und sich für einen friedlichen Übergang ausgesprochen. «Die Sicherheit der EU-Bürger in diesem Land hat für uns oberste Priorität», fügte die estnische Politikerin hinzu.

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erinnerte nach den US-Angriffen an das Völkerrecht – verzichtete dabei aber zunächst auch auf direkte Kritik. «Wir stehen an der Seite der venezolanischen Bevölkerung und unterstützen einen friedlichen und demokratischen Übergang», schrieb die deutsche Politikerin auf X. Jede Lösung müsse das internationale Recht und die Charta der Vereinten Nationen achten.



Auch EU-Ratspräsident António Costa zeigte sich besorgt über die Entwicklungen. «Die Europäische Union ruft zur Deeskalation und zu einer Lösung unter vollständiger Achtung des Völkerrechts und der in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätze auf», schrieb Costa auf X. Die EU werde sich weiterhin für eine friedliche, demokratische und inklusive Lösung in Venezuela einsetzen. (sda/dpa)
13:50
Maduro in New York angeklagt
Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores sind nach Angaben von US-Justizministerin Pam Bondi in New York angeklagt worden. Maduro würden unter anderem Verbrechen in Zusammenhang mit Drogenhandel vorgeworfen, teilte Bondi auf der Plattform X mit. US-Eliteeinheiten hatten den autoritären Staatschef und seine Ehefrau in der Nacht zum Samstag bei einem Angriff auf Venezuela festgenommen und ausser Landes gebracht. (sda/dpa)

13:32
Schweiz ruft zu Einhaltung des Völkerrechts auf
Die Schweiz ruft angesichts des US-Angriffs auf Venezuela zu Deeskalation, Mässigung und zur Einhaltung des internationalen Rechts auf. Dem Aussendepartement lagen am frühen Samstagnachmittag keine Informationen über betroffene Schweizer vor.

Die Einhaltung des internationalen Rechts beinhalte auch die Respektierung des völkerrechtlichen Gewaltverbots und der territorialen Integrität souveräner Staaten, schrieb Nicolas Bideau, der Kommunikationschef des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), am Samstag auf der Plattform X.

Die Schweizer Botschaft in Venezuela beobachte die Situation genau, hiess es in dem Post weiter. Ähnlich wie Bideau hatte sich zuvor auch schon die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas geäussert. (sda)

13:01
Venezuelas Innenminister: «Das Land ist ganz ruhig»
Die USA haben mit ihrem Angriff auf Venezuela und mit der Gefangennahme des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro ihr Ziel nach Einschätzung der Regierung in Caracas nur teilweise erreicht. «Das Land ist ganz ruhig. Was sie mit ihren Bomben und Raketen erreichen wollten, ist ihnen nur teilweise gelungen», sagte Innenminister Diosdado Cabello mit Militärhelm und taktischer Weste, umgeben von Bewaffneten, im Staatsfernsehen. «Sie haben erwartet, dass das Volk feige die Flucht ergreift. Das ist nicht geschehen. Die Zeit der Feiglinge ist vorbei.»
12:47
Russland verurteilt US-Angriff auf Venezuela
Russland hat als Verbündeter Venezuelas die «bewaffnete Aggression» der USA gegen das Land verurteilt. «Die Vorwände, die zur Rechtfertigung solcher Aktionen angeführt werden, sind unhaltbar», teilte das Aussenministerium in Moskau mit. Statt pragmatischer Handlungen habe eine «ideologisierte Abneigung» gegen die Führung in Venezuela Oberhand gewonnen.

Wichtig sei jetzt, eine weitere Eskalation zu verhindern und den Dialog zu suchen. Russland sei zur Unterstützung bereit. «Lateinamerika sollte eine Friedenszone bleiben», hiess es in der Mitteilung weiter. Venezuela habe das Recht, «seine eigene Zukunft ohne destruktive, geschweige denn militärische Einmischung von aussen zu bestimmen». Russland unterstütze Venezuelas Behörden auch bei der Forderung, unverzüglich eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates einzuberufen. «Die russische Botschaft in Caracas arbeitet unter Berücksichtigung der Situation normal», teilte das Ministerium mit. Russische Staatsbürger seien nicht betroffen. Kremlchef Wladimir Putin hatte dem autoritären venezolanischen Staatschef, Nicolás Maduro, im Dezember angesichts wachsender Spannungen mit den USA seine Unterstützung zugesichert. (sda/dpa)

12:45
Venezuelas Vizepräsidentin fordert Lebenszeichen von Maduro
Nach den US-Angriffen auf Venezuela und der Festnahme des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro hat die Vizepräsidentin des südamerikanischen Landes ein Lebenszeichen des festgesetzten Staatschefs gefordert. «Wir wissen nicht, wo Präsident Nicolás Maduro und die First Lady Cilia Flores sind», sagte Delcy Rodríguez im Staatsfernsehen. «Wir fordern von der Regierung von Präsident Donald Trump sofort ein Lebenszeichen von Präsident Maduro und der First Lady.» (sda/dpa)

12:42
Senatsausschuss war nicht informiert
Ein für Militärangelegenheiten zuständiger Senatsausschuss wurde laut Medienbericht nicht über den US-Angriff auf Venezuela vorab informiert. Vertreter der Regierung von US-Präsident Donald Trump hätten dafür keine Notwendigkeit gesehen, berichtete der US-Sender CNN und berief sich auf eine damit vertraute Quelle. Einige der Kongressmitglieder hätten dagegen darauf bestanden, vor militärischen Vorgehen benachrichtigt zu werden. (sda/dpa)
11:50
Tote bei Angriff
Bei dem US-Angriff auf Ziele in Venezuela sind nach Regierungsangaben Soldaten und Zivilisten getötet worden. «Wir verurteilen diesen Angriff auf unser Volk, der Beamten, Soldaten, Unschuldigen und Zivilisten das Leben gekostet hat», sagte Vizepräsidentin Delcy Rodríguez im Staatsfernsehen. (sda/dpa)
11:47
Venezuelas Verteidigungsminister ruft zum Widerstand auf
Nach den US-Angriffen auf Venezuela hat der Verteidigungsminister des südamerikanischen Landes zum Widerstand aufgerufen. «Sie haben uns angegriffen, aber sie werden uns nicht brechen», sagte Vladimir Padrino in einer Videobotschaft. «Vereint bilden Soldaten und das Volk eine unzerstörbare Mauer des Widerstands.» Alle Truppen würden zur Landesverteidigung eingesetzt. (sda/dpa)


11:43
Spanien ruft zur Deeskalation auf
Spanien hat angesichts der US-Angriffe in Venezuela und der Mitteilung über eine Gefangennahme von Präsident Nicolás Maduro zur Mässigung aufgerufen. Das Völkerrecht und die UN-Charta müssten beachtet werden, stand in einer ersten Erklärung des spanischen Aussenministeriums zur Lage in dem südamerikanischen Land.

Zugleich bot die linke Regierung in Madrid ihre Hilfe an, um «eine friedliche und durch Verhandlungen erzielte Lösung der gegenwärtigen Krise zu erreichen». Das Aussenministerium beobachte die Lage in Venezuela und in Abstimmung mit seinen Partnern in der EU und den Ländern der Region, hiess es weiter in der Mitteilung. (sda/dpa)
11:42
Keine Opfer auf US-Seite
Bei dem Angriff auf Venezuela und der Gefangennahme von Staatschef Nicolás Maduro gab es laut einem Medienbericht keine Opfer auf US-Seite. Dies berichtete die Zeitung «New York Times» unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Ob es aufseiten Venezuelas bei dem Angriff Opfer gab, kommentierte die Person nicht. Unklar war, ob damit Tote oder Verletzte gemeint waren. (sda/dpa)
11:41
Trump lobt Einsatz
US-Präsident Donald Trump hat in einem Telefonat mit der «New York Times» den US-Einsatz zur Ergreifung des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro als Erfolg gewertet. Dieser sei aufgrund «viel guter Planung und vieler grossartiger Soldaten und grossartiger Leute» erfolgreich durchgeführt worden, berichtete die Tageszeitung unter Berufung auf ein Gespräch mit dem Präsidenten. Er habe das Vorgehen als «brillante Operation» bezeichnet.

Auf die Frage, ob er sich die Zustimmung des Kongresses für das Vorhaben eingeholt habe oder wie es mit Venezuela weitergehe, sagte Trump, er wolle dazu bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago Stellung beziehen. Sie ist für 11.00 Uhr (17.00 Uhr in der Schweiz) angekündigt. (sda/dpa)

11:28
US-Vize-Aussenminister: Maduro wird zur Rechenschaft gezogen
Der von US-Streitkräften gefasste venezolanische Staatschef Nicolás Maduro wird nach Angaben von US-Vize-Aussenminister Christopher Landau für seine «Verbrechen» zur Rechenschaft gezogen. «Der Tyrann ist gestürzt», schrieb Landau auf X. (sda/dpa)
11:27
CBS News: Maduro wurde von US-Eliteeinheit gefasst
Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro ist laut einem Medienbericht von einer US-Elite-Spezialeinheit gefangen genommen worden. Am frühen Samstagmorgen sei Maduro von Einheiten der Delta Force in Gewahrsam genommen worden, berichtete der US-Sender CBS News unter Berufung auf US-Beamte.

Die Einheit der US-Armee kam auch 2019 zum Einsatz, bei der der Anführer des Islamischen Staates (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, getötet wurde. (sda/dpa)

11:15
Iran verurteilt Angriffe
Der Iran hat die US‐Angriffe auf Venezuela scharf verurteilt. «Die militärische Intervention der USA gegen einen unabhängigen Staat und Mitglied der Vereinten Nationen stellt einen klaren Verstoss gegen die Prinzipien der UN‐Charta sowie gegen grundlegende Regeln des Völkerrechts dar», erklärte das Aussenministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Dieser «aggressive Akt» müsse umgehend und eindeutig verurteilt werden, so das Ministerium weiter.

Venezuela gilt als einer der engsten Verbündeten des islamischen Systems. In politischen Kreisen in Teheran wächst laut Beobachtern daher die Sorge, der Iran könne das nächste Ziel der US‐Angriffe werden. (sda/dpa)

10:45
Venezuela ruft Ausnahmezustand aus
Nach den US-Angriffen auf Venezuela hat die Regierung in Caracas einen landesweiten Ausnahmezustand ausgerufen. «Präsident Nicolás Maduro hat die Umsetzung des Dekrets unterzeichnet, das den Ausnahmezustand im gesamten Staatsgebiet ausruft», heisst es in einer von dem venezolanischen Sender TeleSUR TV verbreiteten Erklärung der Regierung Venezuelas.

Unter dem Ausnahmezustand kann die Regierung Grundrechte weiter einschränken, die Streitkräfte und zivile Milizen aktivieren, die Kontrolle über Medien und die öffentliche Ordnung weiter verschärfen, sowie eine bewaffnete Verteidigung vorbereiten.

Zugleich rief die Regierung die Bevölkerung auf, sich zur Verteidigung gegen «die imperialistische Aggression» zu erheben. «Das Volk Venezuelas und seine bolivarischen Streitkräfte stehen bereit, um die Souveränität und den Frieden zu sichern», hiess es weiter. (sda/dpa)

10:44
Kuba verurteilt Angriff
Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel hat die Militärschläge in Venezuela als «kriminellen US-Angriff» auf das verbündete südamerikanische Land verurteilt. «Unsere Friedenszone wird gerade brutal angegriffen», schrieb der Präsident des sozialistischen Karibikstaates auf X. Díaz-Canel forderte die internationale Gemeinschaft auf, dringend darauf zu reagieren. Es handele sich um «Staatsterror gegen das mutige venezolanische Volk und gegen unser Amerika». (sda/dpa)
10:43
US-Botschaft warnt vor Reisen nach Venezuela
Die USA warnen vor Reisen nach Venezuela. «Reisen Sie nicht nach Venezuela. US-Bürger in Venezuela sollten sich an Ort und Stelle in Sicherheit bringen und das Land unverzüglich verlassen, sobald dies gefahrlos möglich ist», hiess es in einer Reisewarnung.

Die US-Botschaft in Bogota habe Kenntnis von den Berichten über Explosionen in und um Caracas erhalten. Sie warne Landsleute vor Reisen nach Venezuela. US-Bürger in Venezuela sollten zu Hause bleiben. Venezuela hat die höchste Reisewarnstufe – Stufe 4: Nicht reisen – aufgrund der Risiken für US-Amerikaner. (sda/dpa)

10:31
Trump: Maduro festgenommen
US-Präsident Trump hat auf Truth Social verkündet, dass Venezuelas Präsident Maduro zusammen mit seiner Frau festgenommen und aus dem Land geflogen worden sei. Er bestätigte zudem den US-Angriff auf Venezuela. Später soll eine Pressekonferenz stattfinden.
10:18
Luftfahrtbehörde verbietet Flüge im venezolanischen Luftraum
Die US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) hat Flüge rund um Venezuela untersagt. «In Zusammenhang mit den andauernden militärischen Aktivitäten» ist der Betrieb von kommerziellen und privaten US-Flügen in bestimmten Gebieten verboten. Das geht aus einer sogenannte Notam (Notice to Airmen, Hinweise an Piloten) hervor, die die FAA bei verschiedenen Gefahrensituationen und Lagen herausgibt. Konkret handelt es sich um die venezolanische Küstenstadt Maiquetía, die Karibikinsel Curaçao, um Piarco auf der Insel Trinidad sowie um San Juan auf Puerto Rico. (sda/dpa)

10:05
Weisses Haus hat noch nicht reagiert
Medienanfragen an das Pentagon wurden bisher nicht beantwortet. Journalisten wurden ans Weisse Haus verwiesen. Von dort gab es aber bisher noch keine Stellungnahme. (vro)

9:22
Maduro verurteilt Angriff
Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro verurteilt in einer ersten Stellungnahme den Angriff und rief den Notstand aus. Die «Bombardierung »bedrohe den internationalen Frieden und gefährde das Leben von Millionen von Menschen. Die Regierung wirft den USA eine militärische Aggression gegen zivile und militärische Ziele vor, was eine Verletzung der UN-Charta darstelle. Ziel der USA sei es, sich die Bodenschätze – wie die grossen Ölvorkommen – Venezuelas anzueignen und einen Regierungswechsel zu erzwingen. «Das wird ihnen nicht gelingen», hiess es in der Mitteilung. Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro wirft der US-Regierung schon länger vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen. (sda/vro)

9:21
Trump soll Angriff angeordnet haben
Jennifer Jacobs, CBS-Reporterin im Weissen Haus, meldete auf X, dass US-Präsident Trump die Angriffe in Venezuela angeordnet haben soll. Dies hätten US-Beamte erklärt.
9:20
Kolumbiens Präsident spricht von Angriff
Kurz nach den Explosionen erklärte Kolumbiens Präsident Gustavo Petro, dass Caracas bombardiert werde. «In diesem Moment wird Caracas bombardiert. Alarm an alle: Venezuela wurde angegriffen. Sie beschiessen es mit Raketen.» Die Organisation Amerikanischer Staaten und die Vereinten Nationen sollten sofort zusammentreten, forderte er.

9:19
Helikopter über der Stadt
Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Hubschrauber über die nächtliche Stadt fliegen. Was der Auslöser der Explosionen war, blieb zunächst unklar. Die venezolanische Regierung äusserte sich zunächst nicht zu den Vorfällen.

9:17
Rauchwolken beim Flughafen La Carlota
Auf vom Fernsehsender NTN24 veröffentlichten Bildern waren Explosionen und Rauchwolken zu sehen. Mehrere davon sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo ein Stützpunkt der venezolanischen Luftwaffe liegt.

9:15
Explosionen in Venezuelas Hauptstadt
Am frühen Samstagmorgen, 3. Januar 2026, ist es in der Hauptstadt Venezuelas zu mehreren Explosionen gekommen. Zudem wurden tieffliegende Flugzeuge gemeldet. Teile der Stadt waren ohne Strom, wie CNN berichtete. Zunächst war unklar, was dahintersteckte. (vro)

(sda/dpa/vro/con)

