Wie die Walliser Campino zum Gampel lotsten (und warum sie die derbsten Schwengel haben)

Du hast gerade sechs Minuten Zeit und einen schrägen Sinn für feinen Humor (oder umgekehrt)? Du kennst das Open Air Gampel und verstehst den Walliser an sich? Nun, Letzteres ist nicht nicht einmal so wichtig, weil deren «gebrochenes Deutsch» in dem Clip dankbarerweise untertitelt ist ...

Doch der Reihe nach: 2015 mussten die Toten Hosen ihren Gig beim Open Air Gampel absagen – obwohl Sänger Campino dann kränkelnd doch noch einen Auftritt bestritt.

2017 steht die Band erneut auf dem Programm, und die Festivalmacher haben aus Gründen einen wirklich grossartigen Werbefilm gedreht. Naja, drehen lassen. Von David Constantin, dem Tausendsassa, der auch für «Tschutter» und «Rocco» verantwortlich ist.

Zum Auftakt erzählt Organisator und Jacuzzi-Zampano Oli, wie er Campino und seine Mannen überreden konnte, in diesem Jahr ins Wallis zu kommen, ...

Der heimliche Star: die Kopftuch-Ente <3 <3 <3 screenshot: youtube

... doch dann macht Campino einen fiktiven Rückzieher wegen eines Liverpool-Spiels und bietet ein Double namens Helmut als Ersatz an. Die Schweizer fahren nach Düsseldorf, um den Mann zu treffen (und um nochmals schööööön in den Europapark Rust zu fahren, yeah!).

Liebe zum Detail – in diesem Fall zum Doppel-Flachmann im Erdbeer-Frappé. screenshot: youtube

Walliser Lebensweisheiten inklusive!

Weil es potent macht. Ist klar, ne? screenshot: youtube

Helmut macht bei seinem Auftritt dann aber keinen wirklich professionellen Eindruck.

Aber zumindest hat der Mann einen Velohelm auf! screenshot: youtube

Die Walliser sind unsicher: Ist das nun ein Junkie? Kann so ein Typ beim Open Air auftreten? Und: Mag er wohl Sauerkraut???

Wenigstens sieht Helmut dem Campino ein bisschen ähnlich! screenshot: youtube

Sagen wir mal so: Die Schweizer sind etwas skeptisch, ob das gut gehen kann.

Dieser Blick beschreibt quasi kulturelle Unterschiede 🤣🤣🤣 screenshot: youtube

Und während die Walliser noch diskutieren, taucht draussen die Ordnungsmacht auf – wegen des umgestossenen Rollers. Und Helmut taucht ab. Blöd nur, ...

Da drin ist der Übeltäter, sagt die Serviertochter. screenshot: youtube

... dass Helmut seinen Rucksack da lässt – mit mehreren Telefonen, mit sogenanntem Deal-Geld und der Einsteigerdroge Haschisch, das sich Helmut sicherlich gespritzt hat. Also doch ein Junkie!!!

Ausbeute der Kontrolle. Nicht gut. Für die, die noch da sind. screenshot: youtube

Werden nun die braven Schweizer für den Ganoven-Rucksack zur Rechenschaft gezogen? Erkennen die Polizisten, dass die ...

Na, dann ... screenshot: youtube

... «gebrochen Deutsch sprechenden» Männer unschuldig sind? Wird irgendjemand die Kavallerie schicken? Kommt Helmut nun zum Gampel – oder doch bloss Campino? Und: Was wird aus dem Europapark Rust?

screenshot: youtube

Wir wollen nicht zu viel verraten ... Hier also das feine Filmchen aus der Zürcher Filmschmiede «Shining Pictures». Viel Spass!

