Die Schuttlawine machte kurz vor Brienz GR halt. Bild: keystone

Brienz GR darf ab heute wieder betreten werden

Ins Bündner Bergdorf Brienz GR kehrt Leben zurück. Die Evakuierung und das seit 17. November 2024 geltende Betretungsverbot werden am Montag aufgehoben.

Vor 62 Wochen mussten die rund 80 Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes ihre Häuser wegen Felssturzgefahr verlassen. Die Behörden teilten nun mit, die Bewegungen am Berg oberhalb des Dorfes hätten sich beruhigt. Ein dauerhafter Aufenthalt in Brienz sei wieder sicher.

Im Juni 2023 lösten sich am Berg 1,7 Millionen Kubikmeter Gestein. Der Schuttstrom kam erst kurz vor dem Dorfrand zum Stillstand. Rund einen Monat zuvor war Brienz erstmals evakuiert worden.

Im November 2024 wurden die Einwohnerinnen und Einwohner des Bergdorfes zum zweiten Mal evakuiert. Ein Jahr später gingen laut der Gemeinde aus der instabilen Felsmasse rund 100 Felsstürze auf die darunterliegende Schutthalde nieder. (sda)