Damit ist die Pressekonferenz der Titlis Bergbahnen beendet.
Liveticker
Jetzt informieren die Verantwortlichen der Bergbahnen ++ 100 bis 200 Personen evakuiert
- In Engelberg OW ist eine Gondel abgestürzt. Was wir bisher wissen, erfährst du hier.
- Videos zeigen, sich die Gondel am Berg mehrfach überschlägt. Offenbar hat es zum Zeitpunkt des Vorfalls stark gewindet.
- Ab 15 Uhr hielt die Polizei eine Pressekonferenz zum Vorfall ab. Alle Informationen aus der Medienkonferenz findest du hier im Liveticker.
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15:48
Pressekonferenz ist beendet
15:46
Erhalten die Personen, die das Skigebiet nicht weiter nutzen konnten, Rückerstattungen?
Personen, die das Skigebiet aufgrund des Vorfalls nicht weiter nutzen konnten, würden ihr Geld selbstverständlich zurückbekommen. Patt ergänzt, dass nicht das gesamte Skigebiet gesperrt wurde. Besucher seien in Restaurants verpflegt worden.
15:42
Bestand die Gefahr für weitere Gondeln?
Das könne man nicht sagen. Ob weitere Gondeln in Gefahr gewesen seien, ist nicht klar.
15:40
Handelte es sich um einen technischen Fehler?
Die Sicherheit habe oberste Priorität. Da gebe es bei ihrem Geschäftsmodell keine Abstriche.
Auf die Nachfrage, ob alle Bahnen noch einmal überprüft würden, sagt Patt, dass nicht sicher sei, ob es sich um einen technischen Fehler handelte. Es sei eine Sache der Untersuchungen. «Was ich sagen kann ist, dass es ein Bahnsystem ist, das weltweit eingesetzt wird», sagt Patt. Bei jeder Gondelbahnausfahrt werde gemessen, ob die Klemme genug Kraft habe. «Es ist unvorstellbar, dass die Kräfte so gross sind, dass sich eine Bahn aus dem Seil löst. Und trotzdem ist es passiert.»
Auf die Nachfrage, ob alle Bahnen noch einmal überprüft würden, sagt Patt, dass nicht sicher sei, ob es sich um einen technischen Fehler handelte. Es sei eine Sache der Untersuchungen. «Was ich sagen kann ist, dass es ein Bahnsystem ist, das weltweit eingesetzt wird», sagt Patt. Bei jeder Gondelbahnausfahrt werde gemessen, ob die Klemme genug Kraft habe. «Es ist unvorstellbar, dass die Kräfte so gross sind, dass sich eine Bahn aus dem Seil löst. Und trotzdem ist es passiert.»
15:39
In welchem Zustand war die Gondel?
Die letzte intensive Revision sie letzten September gewesen. Technisch sei die Gondel also in neustem Zustand gewesen.
15:38
Gab es einen Windalarm?
Bei 40 Stundenkilometer gebe es einen Windalarm, bei 60 km/h eine Windwarnung. Man könnte zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wie stark es gewindet hätte und ob es einen Windalarm gegeben habe.
«Wir gehen davon aus, dass es gewindet hat. Die Frage ist, ob es Spitzengeschwindigkeiten waren oder Durchschnittsgeschwindigkeiten», so Norbert Patt, CEO Titlis Bergbahnen.
«Wir gehen davon aus, dass es gewindet hat. Die Frage ist, ob es Spitzengeschwindigkeiten waren oder Durchschnittsgeschwindigkeiten», so Norbert Patt, CEO Titlis Bergbahnen.
15:37
«Ausserordentliches Ereignis»
Ein grosses Anliegen sei es, zu erwähnen, dass es sich um ein «ausserordentliches Ereignis» handle. Gondeln dürften nicht abstürzen. Sie seien in Gedanken bei den Angehörigen und hoffen, dass sie schnellstmöglichst Fakten zum Unglück hätten. Nach dem Vorfall seien 100 bis 200 Personen evakuiert worden.
15:35
Verantwortliche bedauern Vorfall ausserordentlich
Die Verantwortlichen bedauern den Vorfall «ausserordentlich». Sie seien für Sicherheit verantwortlich und das habe für sie oberste Priorität. Umso schwerer sei, dass heute eine Gondel abgestürzt ist. Die anderen Gondeln seien erfolgreich evakuiert worden – insgesamt seien 100 bis 200 Menschen evakuiert worden.
15:30
Jetzt sprechen die Bergbahn-Verantwortlichen
Nach der Kantonspolizei Nidwalden informieren jetzt die Verantwortlichen der Titlis Bergbahnen.
15:05
Medienkonferenz vorbei
Nach fünf Minuten beendet Senad Sakic die Medienkonferenz wieder.
15:05
Bahn trotz starker Winde in Betrieb
Obwohl zum Zeitpunkt des Absturzes starke Winde vorherrschten, war die Bahn in Betrieb. «Warum dies so war, muss noch abgeklärt werden», sagt Sakic.
15:03
So geht es weiter
Sie würden mit Augenzeugen reden und Spurensicherungen machen, um den Unfallhergang so schnell wie möglich zu klären, sagt der Polizeisprecher. Weitere Informationen könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen. Eine Medienmitteilung werde zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.
15:00
Eine Person tödlich verletzt
Die Gondel sei kurz nach der Mittelstation kurz nach 11 Uhr abgestürzt. Sie habe sich daraufhin mehrfach überschlagen.
Es habe sich eine Person in der Gondel befunden, die tödliche Verletzungen erlitt. Angaben zur Person seien momentan noch nicht möglich.
Es habe sich eine Person in der Gondel befunden, die tödliche Verletzungen erlitt. Angaben zur Person seien momentan noch nicht möglich.
14:59
Medienkonferenz beginnt
Senad Sakic, Leiter der Kriminalpolizei Nidwalden, informiert jetzt an einer Medienkonferenz über das Gondelunglück in Engelberg.
14:13
Pressekonferenz startet um 15 Uhr
Am Mittwochmittag ist in Engelberg OW eine Gondel abgestürzt. Die Polizei will dazu um 15 Uhr informieren. Das Wichtigste erfährst du bei uns im Liveticker.