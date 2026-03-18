Die Sicherheit habe oberste Priorität. Da gebe es bei ihrem Geschäftsmodell keine Abstriche.



Auf die Nachfrage, ob alle Bahnen noch einmal überprüft würden, sagt Patt, dass nicht sicher sei, ob es sich um einen technischen Fehler handelte. Es sei eine Sache der Untersuchungen. «Was ich sagen kann ist, dass es ein Bahnsystem ist, das weltweit eingesetzt wird», sagt Patt. Bei jeder Gondelbahnausfahrt werde gemessen, ob die Klemme genug Kraft habe. «Es ist unvorstellbar, dass die Kräfte so gross sind, dass sich eine Bahn aus dem Seil löst. Und trotzdem ist es passiert.»