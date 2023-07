Weitere Gewitterzelle nähert sich dem Neuenburger Jura

Am Tag nach dem schweren Sturm in La Chaux-de-Fonds steuert die nächste starke Gewitterzelle auf den Neuenburger Jura zu. Alertswiss gab eine Warnung heraus und schreibt: «Angesichts der instabilen Strukturen und Wälder in der Region wird die Bevölkerung gebeten, sich in Sicherheit zu bringen.»

Konkret besteht in der Region die Gefahr von Hagel, Regen, starken Böen und Blitzeinschlägen. Zudem könne es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Alertswiss rät deshalb, Schutz in einem Gebäude zu suchen und Abstand von beschädigten Gebäuden zu halten. Vor allem offenes Gelände, Bäume, Türme und Masten sollen gemieden werden. (dab)