SP-Staatsräte bei Neuenburger Regierungswahlen vorne

Die vereinigte Linke mit SP, Grünen und der Partei der Arbeit ist mit dem Ziel angetreten, die 2021 an die FDP verlorene Mehrheit im fünfköpfigen Staatsrat zurückzuerobern. Um ihre Dominanz zu verteidigen, treten auch die Bürgerlichen mit einer gemeinsamen Liste aus FDP, SVP und Mitte an.

Rot-Grün will in Neuenburg bürgerliche Mehrheit stürzen

Im Kanton Neuenburg werden am heutigen Sonntag Regierung und Parlament neu gewählt. Die vereinigte Linke will die 2021 an die FDP verlorene Mehrheit in der Regierung zurückzuerobern.

Die FDP kontert mit einem erstmaligen Bündnis mit der SVP und der Mittepartei. Es wird eine hart umkämpfte Wahl zwischen den beiden Blöcken erwartet. Die Freisinnigen errangen bei den letzten Wahlen 2021 mit drei Sitzen die absolute Mehrheit im fünfköpfigen Neuenburger Staatsrat. Die SP, die seit 2013 drei von fünf Regierungssitzen innehatte, verlor einen Sitz.