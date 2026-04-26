Erdbeben mit Stärke 4,2 bei Walenstadt SG – in ganzer Schweiz spürbar

Das Epizentrum lag wenige Kilometer östlich von Walenstadt SG. Bild: watson/ aylin erol

Erdbeben mit Stärke 3,8 bei Walenstadt SG – in ganzer Schweiz spürbar

Der Schweizerische Erdbebendienst hat in der Nacht auf Sonntag rund sechs Kilometer östlich von Walenstadt SG ein Erdbeben von 3,8 auf der Richterskala registriert. Das Beben dürfte in der ganzen Schweiz spürbar gewesen sein.

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Das Erdbeben habe sich um 04.24 Uhr ereignet, teilte der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich (SED) mit. Grundsätzlich seien kleinere Schäden bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich.

Der SED registriert in der Schweiz und im nahen benachbarten Ausland durchschnittlich drei bis vier Erdbeben pro Tag beziehungsweise 1000 bis 1500 Beben pro Jahr. Von der Bevölkerung tatsächlich verspürt werden pro Jahr etwa 10 bis 20 Erdstösse mit Magnituden ab etwa 2,5.