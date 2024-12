Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle bereits in Vollbrand. Bild: keystone

Polizeirapport

Brand in Recyclingdeponie – Halle abgebrannt

Bei einem Brand in einer Recyclingdeponie ist am Dienstag in Reconvilier im Berner Jura eine Halle abgebrannt. Personen wurden keine verletzt. Beim Brand entstand dichter Rauch und ein unangenehmer Geruch.

Die Bevölkerung wurde über die Warn-App Alertswiss aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen auszuschalten. Das betroffene Gebiet sei zu meiden und der Verkehr um die Unglücksstelle stark beeinträchtigt. Es bestehe aber keine Gefahr für Mensch und Umwelt, hiess es von Seiten der Behörden.

Bei der Polizei waren kurz vor 08.20 Uhr mehrere Anrufe zum Brand an der Rue du Moulin eingegangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle im Vollbrand, wie das Regierungsstatthalteramt Berner Jura und die Berner Kantonspolizei mitteilten. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten dauerten am Dienstagnachmittag noch an.

Im Einsatz standen 44 Feuerwehrleute aus der Umgebung aber auch Einsatzkräfte aus Biel und von der SBB-Betriebsfeuerwehr. Eine Ambulanz war vorsorglich vor Ort. Die Rue du Moulin war wegen der Löscharbeiten mehrere Stunden gesperrt.

Zur Brandursache und zum Sachschaden konnte die Polizei am Dienstag noch keine Angaben machen. Sie hat entsprechende Untersuchungen aufgenommen. (sda/thw)