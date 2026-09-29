Polizeirapport

Töfffahrer in Rapperswil BE bei Kollision schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Montagabend bei einer Kollision mit einem Auto in Rapperswil BE schwer verletzt worden. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 19.15 Uhr auf der Bürenstrasse. Eine Autofahrerin war in Richtung der Autobahneinfahrt unterwegs, als es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Motorrad kam.

Drittpersonen betreuten den Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital. Im Einsatz standen Polizei, Feuerwehr, ein Notarzt und ein Abschleppdienst. (hkl/sda)