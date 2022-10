Ein 17-Jähriger Portugiese erlag noch vor Ort seinen Stichverletzungen. Bild: keystone

Zürcher Staatsanwaltschaft beantragt U-Haft für 19-Jährigen

Nach der tödlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern in Oetwil am See hat die Zürcher Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft für einen 19-jährigen Beteiligten beantragt. Der Schweizer wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Ein 24-jähriger Schweizer und ein 19-jähriger Serbe, die bei der Auseinandersetzung beide schwer verletzt wurden, werden der Staatsanwaltschaft übergeben, sobald es ihr Gesundheitszustand erlaubt, wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage von der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Danach werde entschieden, ob für diese beiden ebenfalls Antrag auf Untersuchungshaft gestellt werde. Die beiden Schweizer im Alter von 19 und 24 Jahren, die bei der Auseinandersetzung leicht verletzt wurden, sind inzwischen wieder auf freiem Fuss.

17-Jähriger erliegt Stichverletzungen

Der verhängnisvolle Streit geschah in der Nacht auf Sonntag in einer Wohnung in Oetwil am See. Ein 17-jähriger Portugiese erlitt dabei so schwere Stich- und Schnittverletzungen, dass er noch vor Ort starb.

Über den Hintergrund der Auseinandersetzung kann die Staatsanwaltschaft noch keine Angaben machen, wie sie weiter mitteilte. Diese seien noch nicht abschliessend geklärt. (sda/cpf)