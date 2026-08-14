Polizeirapport

Luzerner Polizei stoppt mit flüchtendes Auto mit Schuss im Tunnel

Die Flucht von zwei Männern vor der Aargauer Kantonspolizei ist in der Nacht auf Freitag im Reussporttunnel der A2 in Luzern mit einem Schuss der Luzerner Polizei auf das Auto beendet worden. Die beiden Schweizer hatten das Fahrzeug zuvor im Kanton Luzern gestohlen.

Die beiden Autoinsassen im Alter von 30 und 49 Jahren wurden bei der Schussabgabe nicht verletzt. Ein Aargauer und ein Luzerner Polizist erlitten bei dem Einsatz aber Verletzungen und mussten zur Kontrolle ins Spital, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte.

Gemäss der Mitteilung war am Donnerstagabend in Emmen LU ein Auto gestohlen worden. Die Kantonspolizei Aargau sichtete dieses kurz vor Mitternacht, doch entzog sich der Lenker der Polizeikontrolle.

Der Automobilist fuhr Richtung Beromünster LU. Von dort sei er mit einer zu hohen Geschwindigkeit durch mehrere Luzerner Gemeinden gefahren, teilte die Luzerner Polizei mit. In Rothenburg sei er dann auf die A2 Richtung Süden eingebogen.

Weiter südlich davon sperrte die Polizei in Luzern den Reussporttunnel. Sie habe dort das Fluchtfahrzeug mittels mobiler Anhaltung stoppen können, teilte sie mit.

Der Lenker wollte aber einen erneuten Fluchtversuch unternehmen. Dieser sei von der Luzerner Polizei mittels einer gezielten Schussabgabe auf das Auto verhindert worden, hiess es in der Mitteilung.

Die beiden Insassen des gestohlenen Autos wurden festgenommen. Gelenkt worden war es vom 30-Jährigen. Ein Drogenschnelltest reagierte bei ihm positiv. (nil/sda)