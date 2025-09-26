Aarauer lässt versehentlich Luftmatratze platzen und verwüstet seine Wohnung

In Aarau ist es am Donnerstag zu einem ungewohnten Unfall gekommen. Kurz nach 17 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, bei welchem gemeldet wurde, dass eine Luftmatratze geplatzt sei und Schaden angerichtet habe.

Die betroffene Wohnung im Kanton Aargau. Bild: kantonspolizei aargau

Wie die Polizei berichtet, war der Schaden tatsächlich gross: So waren die Fensterscheiben geborsten und die Wohnungstür aus der Verankerung gerissen. Das Innere war mit zerbrochenem Geschirr und Hausrat übersät. Zudem wies eine Wand tiefe Risse auf. Im Schlafzimmer fand die Polizei die geplatzte Hülle der Luftmatratze. Wie gross der Sachschaden ist, bleibt derzeit unklar. Die Wohnung wird derzeit gestützt und bleibt unbewohnbar.

Die Polizei fand den 55-jährigen Bewohner äusserlich unverletzt vor. Da er über Beschwerden klagte, brachte ihn eine Ambulanz zur Kontrolle ins Spital. Er konnte dieses noch am Abend wieder verlassen.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit nicht klar. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Bewohner die elektrische Pumpe der Matratze betätigt, um einen Luftverlust auszugleichen. Weshalb diese dann unvermittelt explosionsartig platzte, ist noch unklar. Die Kantonspolizei geht von einer Fehlbedienung aus und hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (dab)