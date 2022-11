Polizeirapport

Hund im Rhein ertränkt – Verdächtiger in Baselland festgenommen

Die Baselbieter Polizei hat am Montag einen 31-jährigen Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, in Laufen BL einen Hund gestohlen und diesen im Rhein ertränkt zu haben. Dem Festgenommenen werden auch Delikte im Bereich der häuslichen Gewalt zur Last gelegt.

Das Zwangsmassnahmengericht Baselland hat dem Antrag auf Untersuchungshaft stattgegeben, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons am Donnerstag mitteilte.

Der Hund, es handelt sich um einen Labrador, ist am 29. Oktober in Laufen aus dem Auto seiner Besitzerin gestohlen worden. Eine Woche später wurde das Tier ertränkt im Rhein treibend bei Breisach am Rhein (D) aufgefunden.

Der mutmassliche Täter, ein 31-jähriger Deutscher, habe in einer Beziehung mit der Hundebesitzerin gestanden, heisst es. Weitere Auskünfte wollte die Staatsanwaltschaft wegen des laufenden Strafverfahrens nicht erteilen. (aeg/sda)