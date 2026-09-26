Polizeirapport

Delsberg JU: Töfffahrer rast mit 122 km/h durch 50er-Zone

Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend auf einer Brücke in Delsberg mit 122 km/h gemessen worden. Erlaubt waren auf dem betroffenen Abschnitt 50 km/h.

Der Vorfall ereignete sich laut der Kantonspolizei Jura auf der Brücke zwischen dem Kreisel beim McDonald’s und jenem beim Einkaufszentrum «La croisée des commerces». Die Polizei erfasste den Motorradfahrer per Lasermessung, wie es am Samstag hiess.

Die gemessene Geschwindigkeit lag nach Abzug der Sicherheitsmarge um mehr als 50 km/h über dem erlaubten Tempo. Damit liegt ein Rasertatbestand vor.

Die Kantonspolizei Jura hielt den Fahrer an und leitete das übliche Verfahren ein, wie es weiter hiess. (sda)