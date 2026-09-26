sonnig22°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Raser in Delsberg: Töfffahrer mit 122 km/h geblitzt

Polizeirapport

Delsberg JU: Töfffahrer rast mit 122 km/h durch 50er-Zone

26.09.2026, 12:5026.09.2026, 12:50

Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend auf einer Brücke in Delsberg mit 122 km/h gemessen worden. Erlaubt waren auf dem betroffenen Abschnitt 50 km/h.

Der Vorfall ereignete sich laut der Kantonspolizei Jura auf der Brücke zwischen dem Kreisel beim McDonald’s und jenem beim Einkaufszentrum «La croisée des commerces». Die Polizei erfasste den Motorradfahrer per Lasermessung, wie es am Samstag hiess.

Die gemessene Geschwindigkeit lag nach Abzug der Sicherheitsmarge um mehr als 50 km/h über dem erlaubten Tempo. Damit liegt ein Rasertatbestand vor.

Die Kantonspolizei Jura hielt den Fahrer an und leitete das übliche Verfahren ein, wie es weiter hiess. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
Grossbrand bei Mörschwil SG: Zwei Scheunen komplett zerstört
Autofahrer fährt in Pratteln BL mit fast 2 Promille in Mittelinsel
Mann verursacht betrunken und unter Drogen Unfall in Sissach BL
Wohnungsbrand in Kradolf TG: 2 Personen von Balkon gerettet – 2 Katzen sterben
Filzbach GL: 75-Jähriger stirbt bei Unfall auf Biketrail
Dübendorf ZH: 15-Jähriger bei Mutprobe bewusstlos gewürgt
15-Jähriger wird bei Auseinandersetzung in Effretikon ZH verletzt
«Erschreckendes Ausmass» an Gewalt: Polizei fasst 8 Verdächtige in Zürich