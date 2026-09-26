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Grossbrand bei Mörschwil SG: Zwei Scheunen komplett zerstört

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Grossbrand bei Mörschwil SG: Zwei Scheunen komplett zerstört

In der Gemeinde Mörschwil SG sind am Samstagmorgen trotz eines Grossaufgebots der Feuerwehr zwei Scheunen komplett abgebrannt.
26.09.2026, 13:0726.09.2026, 13:07

Zu Schaden kamen weder Personen noch Tiere, doch beträgt der Sachschaden mehrere hunderttausend Franken.

brand mörschwil sg 26.9.26
Die Feuerwehr konnte de Brand löschen, aber die Gebäude waren nicht mehr zu retten.Bild: brk news

Wie die St. Galler Kantonspolizei am Mittag mitteilte, gelang es den alarmierten Feuerwehren, das Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus zu verhindern. Am Samstagmittag dauerten die Löscharbeiten immer noch an. Gemeldet wurde der Brand um 8.15 Uhr.

Rund 80 Feuerwehrleute standen im Einsatz, dazu auch die Polizei und Behörden. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sda)

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