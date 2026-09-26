Polizeirapport
Grossbrand bei Mörschwil SG: Zwei Scheunen komplett zerstört
In der Gemeinde Mörschwil SG sind am Samstagmorgen trotz eines Grossaufgebots der Feuerwehr zwei Scheunen komplett abgebrannt.
Zu Schaden kamen weder Personen noch Tiere, doch beträgt der Sachschaden mehrere hunderttausend Franken.
Wie die St. Galler Kantonspolizei am Mittag mitteilte, gelang es den alarmierten Feuerwehren, das Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus zu verhindern. Am Samstagmittag dauerten die Löscharbeiten immer noch an. Gemeldet wurde der Brand um 8.15 Uhr.
Rund 80 Feuerwehrleute standen im Einsatz, dazu auch die Polizei und Behörden. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sda)