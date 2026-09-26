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Unfall in Fisibach: Mann stürzt mit E-Trottinett

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Mann stürzt in Fisibach AG wohl mit E-Trotti – Passanten finden ihn schwer verletzt

26.09.2026, 15:1526.09.2026, 15:15

In der Nacht auf Samstag ist in Fisibach AG ein 47-jähriger Mann von Drittpersonen schwer verletzt auf der Bachserstrasse aufgefunden worden. Die Aargauer Kantonspolizei geht davon aus, dass er zuvor mit einem E-Trottinett gestürzt war.

Fisibach Unfall
Der Mann dürfte mit einem E-Trottinett unterwegs gewesen sein.Bild: Kantonspolizei Aargau

Wie sie am Samstag mitteilte, wurde der 47-Jährige mit schweren Kopfverletzungen von einem Helikopter ins Spital gebracht. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war er nicht ansprechbar.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Aufgefunden wurde der Mann kurz vor Mitternacht. (sda)

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