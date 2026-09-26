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Unfall auf Julierstrasse bei Vazerol: Töfffahrer schwer verletzt

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Vazerol GR: Töfffahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

26.09.2026, 14:0926.09.2026, 14:09

Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag bei einer Kollision mit einem Personenwagen bei Vazerol GR schwer verletzt worden. Wie die Bündner Kantonspolizei am Samstag mitteilte, prallte er gegen ein Auto, dessen Lenkerin auf der Julierstrasse aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet.

Unfall Vazerol Graubünden
Der Unfall ereignete sich auf der Julierstrasse.Bild: Kantonspolizei Graubünden

Dort kam es zu einer heftigen Frontalkollision mit dem Gefährt des 63-jährigen Töfffahrers. Dieser stürzte. Ein Team der Rettung Mittelbünden übernahm die medizinische Erstversorgung vor Ort. Anschliessend wurde der Verletzte mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen.

Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die genaue Unfallursache. (sda)

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