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Autofahrer fährt in Pratteln BL mit fast 2 Promille in Mittelinsel

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Autofahrer fährt in Pratteln BL mit fast 2 Promille in Mittelinsel

Ein Autofahrer ist am Freitagabend auf der Autobahn A22 in Pratteln BL mit seinem Auto in eine Mittelinsel gefahren. Er hatte umgerechnet 1,88 Promille intus.
26.09.2026, 13:0426.09.2026, 13:04

Der 44-Jährige blieb laut der Mitteilung der Polizei Basel-Landschaft unverletzt.

Der Mann fuhr kurz vor 20.00 Uhr auf der Autobahn von Liestal in Richtung Pratteln. Bei der Ausfahrt Pratteln kollidierte er frontal mit der Mittelinsel zusammen.

Das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt, wie es hiess. Wegen Schäden an der Strassensicherheitseinrichtung musste der Strassenunterhalt ausrücken.

Während der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Autofahrer wird an die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft verzeigt, wie es weiter hiess. (sda)

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