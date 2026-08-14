Polizeirapport

Tödlicher Unfall auf der A2: Seelisbergtunnel gesperrt, Folgeunfall fordert 8 Verletzte

Ein Autofahrer ist am frühen Freitagmorgen am Südportal des Seelisbergtunnels in Seedorf UR verunglückt und verstorben. Die Tunneleinrichtung wurde stark beschädigt. Die A2 ist deswegen in beiden Richtungen unterbrochen.

Das zerstörte Auto im Tunnel. Bild: Kantonspolizei Uri

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri fuhr die Person, die das Auto steuerte, um 3 Uhr Richtung Norden. Vor der Einfahrt in den Seelisbergtunnel geriet das Auto nach links und kollidierte frontal mit der Infrastruktur des Portals.

Der Personenwagen geriet darauf in einen Technikraum und fing Feuer. Die Person, die im Auto sass, sei auf der Unfallstelle verstorben, teilte die Kantonspolizei mit. Sie sei noch nicht identifiziert. Das Auto habe Urner Kontrollschilder getragen.

Der über neun Kilometer lange Seelisbergtunnel, der den Kanton Uri und den Kanton Nidwalden verbindet, ist seither gesperrt. Die Personenwagen werden auf die Axenstrasse auf der anderen Seite des Vierwaldstättersees umgeleitet. Der Schwerverkehr muss die San-Bernardino-Route benutzen.

Der genaue Unfallhergang sei Gegenstand laufender Ermittlungen, hiess es weiter. Diese würden durch die Polizei und Staatsanwaltschaft des Kantons Uri geführt.

Weiterer Unfall fordert acht Verletzte

Wie die Urner Kantonspolizei später mitteilte, gab es am frühen Freitagmorgen zudem einen weiteren Unfall. Kurz nach 4 Uhr fuhr ein Lenker eines Fahrzeugs mit Kontrollschildern aus dem Kanton Waadt in das Heck eines Wagens vor ihm. Offenbar hatte dieser erst zu spät gemerkt, dass es wegen des Unfalls im Tunnel zu einem Stau gekommen war.

Die beschädigten Autos an der Unfallstelle. Bild: kantonspolizei uri

Beim Vorfall verletzten sich sechs Personen leicht und zwei erheblich. Sie wurden durch die Rega ins Spital geflogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 80'000 Franken.

Wie lange der Tunnel gesperrt bleibt, war am Freitagvormittag noch nicht klar. Die Betriebs- und Sicherheitsinfrastruktur des Tunnels sei erheblich beschädigt worden, teilte die Kantonspolizei Uri mit. Die Beurteilung des Schadensausmasses sei im Gang. (dab/sda)