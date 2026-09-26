Polizeirapport

Wohnungsbrand in Kradolf TG: 2 Personen von Balkon gerettet – 2 Katzen sterben

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kradolf TG sind am Freitag zwei Personen wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht worden. Die Feuerwehr konnte zwei Personen von einem Balkon retten und den Brand im dritten Stock löschen.

Laut der Kantonspolizei Thurgau ging kurz vor 13.00 Uhr die Meldung über den Brand am Wartenweilerweg ein. Rund 65 Einsatzkräfte der Feuerwehren Sulgen-Kradolf-Schönenberg und Sitter-Thur rückten aus, wie es am Samstag hiess.

Zwei Personen wurden vom Balkon gerettet. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Der Brand war in einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen. Der Rettungsdienst untersuchte mehrere Personen wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung. Zwei von ihnen wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Zwei Katzen starben beim Brand, wie es weiter hiess. Der Sachschaden am Gebäude ist gross und beträgt «mehrere hunderttausend Franken».

Was zum Brand geführt hat, sollen Brandermittler der Kantonspolizei Thurgau abklären, hiess es im Communiqué. (sda)