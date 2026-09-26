Polizeirapport

Filzbach GL: 75-Jähriger stirbt bei Unfall auf Biketrail

Ein 75-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Freitagmittag in Filzbach tödlich verunfallt. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Glarus kam er beim Habergschwändwinggel vom Biketrail ab und blieb regungslos liegen.

Der Mann war vom Trail abgekommen. Bild: Kantonspolizei Glarus

Der Unfall passierte gemäss Communiqué gegen 12.30 Uhr. Unbeteiligte Dritte fanden den Mann und alarmierten die Rettungskräfte. Diese konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Die Ursache und der Unfallhergang werden von der Kantonspolizei Glarus zusammen mit der Staats- und Jugendanwaltschaft des Kantons Glarus untersucht, hiess es weiter. (sda)