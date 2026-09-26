recht sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Unfall auf Biketrail in Filzbach: 75-Jähriger tot

Polizeirapport

Filzbach GL: 75-Jähriger stirbt bei Unfall auf Biketrail

26.09.2026, 08:5426.09.2026, 08:54

Ein 75-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Freitagmittag in Filzbach tödlich verunfallt. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Glarus kam er beim Habergschwändwinggel vom Biketrail ab und blieb regungslos liegen.

Filzbach Glarus Unfall
Der Mann war vom Trail abgekommen.Bild: Kantonspolizei Glarus

Der Unfall passierte gemäss Communiqué gegen 12.30 Uhr. Unbeteiligte Dritte fanden den Mann und alarmierten die Rettungskräfte. Diese konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Die Ursache und der Unfallhergang werden von der Kantonspolizei Glarus zusammen mit der Staats- und Jugendanwaltschaft des Kantons Glarus untersucht, hiess es weiter. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
Dübendorf ZH: 15-Jähriger bei Mutprobe bewusstlos gewürgt
15-Jähriger wird bei Auseinandersetzung in Effretikon ZH verletzt
«Erschreckendes Ausmass» an Gewalt: Polizei fasst 8 Verdächtige in Zürich
Autofahrer fährt in Zürich Fussgängerin an und begeht Fahrerflucht
Töfffahrerin wird bei Unfall in Goldau SZ erheblich verletzt
Vier Personen nach Labor-Zwischenfall in Reinach BL im Spital
Frontalkollision zwischen zwei Velofahrern in Feldbach ZH – beide verletzt
Gefängnisinsasse verletzt in Thun einen Mitgefangenen schwer