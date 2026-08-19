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79-jähriger Wanderer verunglückt im Berner Oberland tödlich

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79-jähriger Wanderer verunglückt im Berner Oberland tödlich

Ein 79-jähriger Mann ist am Dienstag in Stechelberg im Berner Oberland bei einer Wanderung tödlich verunglückt.
19.08.2026, 12:4319.08.2026, 12:43

Er stürzte mehrere Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Der Verunglückte stammte aus dem Kanton Basel-Landschaft. Er war mit einer Gruppe auf einem Bergwanderweg unterwegs. Nach dem Schwendiwald kam der Senior aus noch ungeklärten Gründen zu Fall, wie die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Rettungskräfte lokalisierten den Mann anschliessend in steilem und unwegsamem Gelände. Vor Ort konnten sie nur noch seinen Tod feststellen.

Neben der Polizei und einem Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz standen auch zwei Helikopter der Air-Glaciers im Einsatz. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (sda)

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